Sute de bunuri contrafăcute într-un microbuz ucrainean, descoperite de polițiștii de frontieră la PTF Siret

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Polițiștii de frontieră suceveni, în colaborare cu inspectorii vamali, au descoperit în Punctul de Trecere a Frontierei Siret o cantitate însemnată de încălțăminte și articole de îmbrăcăminte purtând însemnele unor mărci cunoscute, pentru care șoferul microbuzului ucrainean nu a putut prezenta documente legale de proveniență.

Incidentul a avut loc vineri, 19 iunie 2026, în jurul orei 06:20. Un cetățean ucrainean de 35 de ani, care conducea un microbuz înmatriculat în Ucraina, s-a prezentat la frontieră pe sensul de ieșire din România, venind din Turcia și îndreptându-se spre Ucraina.

În urma controlului efectuat de echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, au fost descoperite 28 de perechi de încălțăminte și 391 de articole de îmbrăcăminte cu însemne ale unor branduri cunoscute. Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării.

Valoarea totală a produselor susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală se ridică la 40.750 lei.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, faptă prevăzută și pedepsită de Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.