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Festivitate de încheiere a anului școlar 2025-2026 la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți: Emoții și reconfirmare a excelenței, performanței și prestigiului


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Comunitatea educațională a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a sărbătorit cu fast și emoție încheierea celui de-al 154-lea an școlar din istoria sa. Evenimentul a fost un prilej de bilanț, recunoaștere a performanțelor și transmitere a mesajelor de responsabilitate către absolvenți și elevi.

Festivitatea, coordonată de echipa managerială formată din directorul prof. Adrian-Nicolae Puiu, directorul adjunct prof. Luminița-Mirela Lăzărescu și consilierul pentru proiecte și programe educative prof. Miriam Leon-Postolache, s-a bucurat de prezența unor invitați de seamă: Oana Galan – reprezentanta părinților, preotul Ionuț Apetroae – parohul Catedralei „Pogorârea Sfântului Duh”, inspectorul principal Ionuț Schipor – coordonator al Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Rădăuți, precum și locotenent-colonelul Cătălin Andronic – comandantul Jandarmeriei Rădăuți.

Invitații au transmis mesaje de felicitare, binecuvântare și responsabilizare, insistând asupra importanței siguranței rutiere și evitării riscurilor pe perioada vacanței de vară.

Momentul de vârf al festivității a fost dedicat premierei performanțelor academice. Șefa promoției 2026, absolventa Elisabeta Filimon, a transmis mesajul emoționant al absolvenților și a înmânat simbolic „cheia succesului” reprezentanților claselor a XI-a. Aceștia – Ioan Sebastian Cruț (clasa a XI-a A), Alina Maria Lăzărescu și Ioana Pascaniuc (clasa a XI-a C) – au încheiat primii trei ani de liceu cu media generală 10.

Directorul Adrian-Nicolae Puiu a anunțat cei 30 de elevi calificați la etapa națională a olimpiadelor școlare și i-a felicitat pe profesorii coordonatori, după care a fost acordată distincția „I. G. Sbiera” celor 27 de elevi din clasele 5-7 și 9-11 care au încheiat anul școlar cu media 10, distincție care a constat într-o plachetă, o diplomă si o sumă de bani acordată cu generozitate de firma Orient Spedition.

Festivitatea a continuat cu prezentarea, de către directorul instituției, a unui sumar bilanț statistic al rezultatelor școlare obținute de elevii care au finalizat anul școlar 2025-2026.

Din totalul de 901 elevi, 698 (peste 77%) au încheiat anul școlar cu medii generale peste 9,00. Dintre aceștia:

  • 44 de elevi (aproape 5%) au obținut media generală 10;
  • 106 elevi (peste 11%) au primit Premiul I;
  • 293 de elevi (aproape o treime) au fost premiați.

Premiile pe clase au fost înmânate de profesorii diriginți, evidențiindu-se elevii cu rezultate de excepție.

-clasa a V-a, diriginte prof. Alexandra Chifan, Premiul I: Boico Ștefania, Hurjui Andreea Maria, Lucescu Evelina, Ploșceac Giulia (toți cu media 10), Irimiță Andrei George;

-clasa a VI-a, diriginte prof. Angelica Popovici, Premiul I: Mironiuc Eduard Ionuț, Slusar Ștefan, Coroamă Răzvan Gabriel, Haiura Amalia Gabriela;

-clasa a VII-a, diriginte, prof. Raluca Nanu, Premiul I: Puiu Darius Andrei (media 10) și Posteucă Teodora;

-clasa a IX-a A, diriginte prof. Ciprian Strugariu, Premiul I: Nistor Dumitrița, Tironiac Elisa Eva și Utale Filip (toți cu media 10);

-clasa a IX-a B, diriginte prof. Mirela Chelba, Premiul I:  Iacoban Victor-Vasile (media 10);

-clasa a IX-a C, diriginte prof. Adrian Bodnărescu, Premiul I: Berbeneciuc Delia Eliza, Florea David (amândoi cu media 10), Moțco Maria, Prelipcean Rebeca și Simota Ioan;

-clasa a IX-a D, diriginte prof. Aspazia Băeșu, Premiul I: Caciur Ștefan-Ionuț și Galeș Alexia-Ioana (amândoi cu media 10);

-clasa a IX-a E, diriginte prof. Marinela Cârdei, Premiul I: Vicol Robert-Ștefan (media 10), Bondor Emilia, Muha Matei și Pasailă Emilia-Maria;

-clasa a IX-a F, diriginte prof. Daniela Ciotău, Premiul I: Cîrdei Maria;

-clasa a IX-a G, diriginte prof. Meelxima Haureș, Premiul I: Mirăuță Sabina-Ioana, Cîrdei-Popescu George-Ștefan și Plutaru Luca-Andrei;

-clasa a X-a A, diriginte prof. Antoneta Lăzărescu, Premiul I: Lupăștean-Barfă Filip (media 10);

-clasa a X-a B, diriginte prof. Loredana Cîrciu, Premiul I: Galan Gabriel, Damian Daria Maria și Pricope Luca-Nicolae;

-clasa a X-a C, diriginte prof. Angela Sehlanec, Premiul I: Ciucico Diana Luyza, Filimon Anamatia, Filimon mihaela, Georgescu Ana Maria și Pătrașcu Andreea-Mihaela (toate cu media 10);

-clasa a X-a D, diriginte prof. Alexandru Ciobara, Premiul I: Lucescu  Paul și Covali  Federica-Victoria;

-clasa a X-a E, diriginte prof. Beatrice Halip, Premiul I: Puiu Albert-Gabriel, Sfichi Delia-Erika, Vântu Raisa Elena (toți cu media 10), Fedorciuc Teodora Ioana;

-clasa a X-a F, diriginte prof, Petronela Grigore, Premiul I: Iamnițchi Cristiana;

-clasa a X-a G, diriginte prof. Glorin Popovici, Premiul I: Pirckmayer Elisabeth-Brigitta, Bodnariuc Evelina și Ungureanu Ștefania-Iuliana;

-clasa a XI-a A, diriginte prof. Gabriela Coajă, Premiul I: Cruț Sebastian Ioan (media 10);

-clasa a XI-a B, diriginte prof. Loredana Strugariu, Premiul I: Donisan Andrei (media 10) și Aioanei Mihăiţă Sebastian;

-clasa a XI-a C, diriginte prof. Iulian Halip, Premiul I: Lăzărescu Alina Maria, Pascaniuc Ioana Georgiana (amândouă cu media 10), Leon-Postolache Eumir, Popa Andreea Francisca și Vîrtea Maria;

-clasa a XI-a D, diriginte prof. Silvia Bulgariu, Premiul I: Zbercia Ioana, Lazăr Iuliana Mihaela și Lucescu Melina;

-clasa a XI-a E, diriginte prof. Nicoleta Mitrofan, Premiul I: Sauciuc Daniela Paula, Ciobîcă Ana-Maria, Deaconescu Denisa-Ioana, Grosariu Mara Alexandra, Marocico Maria și Tihon Ioana Alexia;

-clasa a XI-a F, diriginte prof. Corvin Bejinariu, Premiul I: Bodnar Miriam, Popovici Miruna Alma și Ciotău Abigail Hadasa;

-clasa a XI-a G, diriginte prof. Raluca Juravle, Premiul I: Popovici Rosa-Dumitrița și Guțu Rebeca.

Festivitatea s-a încheiat cu mesaje de mulțumire adresate părinților, profesorilor și întregului personal al școlii.

„Felicităm toți elevii noștri, mulțumim părinților care s-au implicat activ și transmitem gratitudine întregului corp profesoral. Urăm tuturor o vacanță frumoasă, odihnitoare și în siguranță!”, au fost cuvintele de încheiere ale conducerii școlii.

Foto: Alina Sbiera


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