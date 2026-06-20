Pagube de 800.000 de lei în urma incendiului din Ostra. În locuință nu era nicio persoană, iar incendiul a fost anunțat de o vecină

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Polițiștii din Frasin și pompierii ISU Bucovina au finalizat primele cercetări în cazul incendiului care a devastat o gospodărie din comuna Ostra în noaptea de 19 spre 20 iunie. Cauza principală a fost identificată ca fiind efectul termic al unui cablu electric defect, neizolat corespunzător.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 00:00 la locuința unei familii din Ostra care în acel moment era nelocuită, proprietarul fiind la serviciu în județul Cluj și revine acasă doar în weekend. Fiica sa minoră locuia temporar cu sora sa mai mare.

Alerta a fost dată de o vecină care a observat flăcările și a sunat la 112, anunțând și familia proprietarului.

La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri voluntari din Ostra și Stulpicani, precum și echipaje de pompieri și un echipaj SMURD din cadrul ISU Bucovina.

Pagubele provocate sunt însemnate:

Casa de locuit (parter + etaj, aprox. 200 mp) – acoperișul a ars integral;

Anexă (garaj + bucătărie de vară, aprox. 150 mp);

Depozit de furaje și adăpost de animale (aprox. 100 mp);

Foișor (aprox. 50 mp).

Au fost distruse elemente de tâmplărie, mobilier, electronice, electrocasnice, textile, furaje și alte bunuri din gospodărie. De asemenea, a pierit o suină.

Valoarea totală a prejudiciului este estimată la aproximativ 800.000 lei.