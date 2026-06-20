Portarul Adrian Mircea de la CSU Suceava, convocat la lotul național de juniori al României!

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O nouă performanță individuală pentru handbalul sucevean. Portarul Adrian Mircea de la CSU Suceava a fost convocat la lotul național de juniori al României (generația 2008-2009) pentru o acțiune de pregătire și competiție internațională.

Selecționata antrenată de Ionuț Tița se va reuni începând de sâmbătă, 21 iunie, la Plopeni (jud. Prahova). Între 26 și 28 iunie, echipa va participa la Trofeul Carpați pentru Tineret, competiție găzduită de Ploiești, sub titulatura România B. Alături de aceasta vor evolua România A, Polonia și Turcia.

CSU Suceava, puternic reprezentat și la lotul U20

Pe lângă convocarea lui Adrian Mircea, clubul sucevean va avea o prezență masivă și în lotul național de tineret (generația 2006-2007), care se pregătește pentru Campionatul European M20. Astfel, nouă reprezentanți ai CSU Suceava se regăsesc în această acțiune:

Selecționerul Bogdan Șoldănescu

Jucătorii: Răzvan Rîpă, Teodor Ilucă, Emanuel Șerban, Codrin Dascălu, Eduard Rusu, Ianis Chiruț, Andrei Marcu și Nicolas Zapodianu

În sezonul competițional recent încheiat, Adrian Mircea a evoluat pentru echipa de Juniori 1 a CSU Suceava, formație antrenată de Vasile Boca, cu care a cucerit titlul de vicecampion național.

Aceste convocări confirmă încă o dată calitatea activității CSU Suceava și progresul constant al generațiilor tinere de handbaliști suceveni pe plan național.