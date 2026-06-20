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Alertă extremă în zona Solca: Proiectil descoperit pe drumul spre Părteștii de Sus


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Un proiectil a fost descoperit sâmbătă în apropierea localității Solca, pe drumul spre Părteștii de Sus, la aproximativ 4 kilometri de oraș. Autoritățile au emis o alertă extremă prin sistemul de notificări RO-Alert al ISU Suceava.

Potrivit alertei, cetățenii sunt sfătuiți să evite zona cu orice preț sau să se îndepărteze imediat dacă se află în apropiere. Autoritățile recomandă respectarea strictă a tuturor măsurilor dispuse, inclusiv eventuale evacuări, restricții rutiere sau rute ocolitoare stabilite de pompieri, poliție și autoritățile locale.

Echipajele specializate ale ISU Suceava și ale altor structuri de intervenție s-au deplasat la fața locului pentru a evalua situația, a securiza perimetrul și a neutraliza pericolul.

Deocamdată nu au fost furnizate detalii oficiale privind tipul de proiectil sau circumstanțele în care a fost descoperit.


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