Serviciul de Ambulanță Județean Suceava organizează cursuri de perfecționare cu un expert de top în medicina de urgență

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În acest weekend, Serviciul Județean de Ambulanță Suceava derulează o serie de cursuri de perfecționare profesională dedicate asistenților medicali și medicilor din cadrul instituției. Evenimentul are ca lector și instructor principal pe domnul dr. Horațiu Măndăianu, medic primar în medicina de urgență cu o vastă experiență de peste 25 de ani atât în mediul spitalicesc, cât și în cel prespitalicesc.

Dr. Horațiu Măndăianu este recunoscut ca expert în Managementul calității în sănătate, deținând atestarea din partea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS). De asemenea, este instructor autorizat în programul PHTLS – Prehospital Trauma Life Support (Suport Vital în Traumatologia Prespitalicească), considerat standardul global în educația medicală continuă pentru gestionarea pacienților cu traume înainte de ajungerea la spital. Acest program a fost dezvoltat în Statele Unite de către National Association of Emergency Medical Technicians, în cooperare cu Colegiul American al Chirurgilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, conducerea instituției urmărește în mod constant îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor membrilor echipajelor de intervenție. Scopul este asigurarea unei gestionări cât mai eficiente, rapide și profesioniste a cazurilor de urgență, în beneficiul pacienților din județul Suceava.

Potrivit sursei citate, aceste sesiuni de formare continuă reprezintă o investiție importantă în resursa umană a serviciului de ambulanță, contribuind la creșterea calității actului medical prespitalicesc și la adaptarea permanentă a personalului la cele mai recente standarde internaționale în domeniu. Evenimentul se înscrie în eforturile susținute ale Serviciului Județean de Ambulanță Suceava de a oferi servicii medicale de urgență la cele mai înalte standarde pentru comunitatea suceveană.