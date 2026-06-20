Târgul de Sânziene a început la Suceava: meșteșuguri tradiționale, ateliere creative și spectacole de păpuși pentru suceveni

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Târgul de Sânziene și-a deschis porțile astăzi, 20 iunie, la Shopping City Suceava, într-o atmosferă plină de culoare, tradiție și bucurie. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Shopping City Suceava și va dura cinci zile, până pe 24 iunie.

Deschiderea oficială a avut loc în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, și a managerului Centrului Cultural „Bucovina”, Călin Constantin Brăteanu. Ediția din acest an reunește 20 de meșteri populari din județul Suceava și din alte zone ale țării, care aduc laolaltă frumusețea autentică a meșteșugurilor românești.

Vizitatorii pot admira și achiziționa obiecte lucrate manual cu pricepere și răbdare: piese din prelucrarea lemnului, opinci, cojoace, textile tradiționale, port popular, ouă încondeiate, măști populare, podoabe din mărgele, păpuși tradiționale, obiecte din pâslă, dar și preparate inspirate din gastronomia bucovineană.

Un loc special este rezervat atelierelor interactive dedicate copiilor și părinților. Cei mici sunt invitați să învețe, într-un mod ludic și accesibil, tehnici tradiționale: cusut, încondeierea ouălor, confecționarea de păpuși, realizarea de podoabe din mărgele, figurine din pâslă și împletirea coronițelor din flori de sânziene. Prin aceste activități, generația tânără descoperă gesturi simple și meșteșuguri transmise din generație în generație.

Programul artistic este completat de spectacolele Teatrului de Păpuși al Centrului Cultural „Bucovina”, care îi va încânta pe copii cu povești îndrăgite precum „Dănilă Prepeleac”, „Iedul cu trei capre”, „Punguța cu doi bani” și „Fata babei și fata moșneagului”.

Momentul culminant va avea loc pe 24 iunie, de Sânziene și de Ziua Universală a Iei, când va fi organizată o prezentare de costume populare din colecțiile meșterilor participanți, un omagiu adus portului tradițional românesc.

Târgul este coordonat de Eutasia Rusu, expert etnograf, și Mirela Lăcătuș, consultant artistic, din cadrul Centrului Cultural „Bucovina” și poate fi vizitat zilnic, între orele 9:00 și 21:00, la Shopping City Suceava.