Schimbarea veșmintelor Sfântului Ioan cel Nou la Suceava. Racla cu cinstitele moaște a fost așezată spre închinare în baldachinul special amenajat sub teii din curtea mănăstiri

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În ajunul marii sărbători a prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, sâmbătă seară, 20 iunie 2026, în paraclisul închinat sfântului de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” – Catedrala Arhiepiscopală, a avut loc emoționanta slujbă a schimbării veșmintelor care acoperă cinstitele moaște ale martirului trapezuntin.

Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în prezența părinților slujitori ai Catedralei și ai mănăstirii, printre care arhimandritul Serafim Grigoraș, îndrumătorul obștii monahale și exarh de zonă, arhimandritul Valerian Radu, mare ecleziarh, precum și a numeroși credincioși veniți cu evlavie.

Pentru acest moment de mare însemnătate duhovnicească, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a alcătuit special rânduiala și textele rugăciunilor și stihirilor, adaptând tradiționala slujbă a înveșmântării moaștelor. Noile acoperăminte, confecționate în Atelierul de Broderie „Sfânta Lidia” al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, au fost sfințite prin stropire cu agheasmă. Ele sunt împodobite cu o frumoasă icoană brodată ce îl înfățișează în întregime pe Sfântul Ioan cel Nou.

După scoaterea cu evlavie a cinstitelor moaște din raclă și îndepărtarea veșmântului vechi, moaștele au fost acoperite cu noul strai. Pe tot parcursul slujbei au fost rostite stihiri pline de înțeles duhovnicesc, care îndeamnă la lepădarea de cele trecătoare și îmbrăcarea în „veșmântul nestricăciunii, țesut din credință curată, rugăciune smerită și iubire jertfelnică”.

La încheierea înveșmântării, soborul a rostit Condacul, iar moaștele au fost așezate din nou în raclă. Preasfințitul Damaschin a așezat pe capul sfântului coronița ce amintește de cununa muceniciei, iar apoi a rostit o rugăciune de mare frumusețe către Mântuitorul Iisus Hristos, cerând ca prin mijlocirea Sfântului Ioan să ne îmbrăcăm „în omul cel nou, zidit după chipul sfințeniei Tale”.

În zorii zilei de duminică, 21 iunie 2026, racla cu cinstitele moaște a fost așezată spre închinare în baldachinul special amenajat sub teii din curtea mănăstirii, în fața clisiarniței care înfățișează scene din martiriul sfântului. Urmează Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale seriei de evenimente va fi Procesiunea „Calea Sfântului”, care va avea loc duminică seară, 21 iunie, începând cu ora 18:00. Racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou va fi purtată pe străzile Sucevei, într-o amplă procesiune ce reamintește atât bucuria aducerii moaștelor în Cetatea de Scaun a lui Alexandru cel Bun, cât și reîntoarcerea lor din exilul polon după aproape un veac (1686-1783).