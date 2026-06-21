Foaie Verde din Bucovina: Criza politică actuală face rău românilor. Soluția – alegeri anticipate sau înțelegere între principalele partide

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Organizația Foaie Verde din Bucovina consideră că actuala criză politică din România nu servește interesului cetățenilor, ci dimpotrivă, le aduce deservicii, principalii responsabili fiind chiar politicienii.

Într-un comunicat de presă, Dan Acibotăriță, coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina, atrage atenția că fiecare partid din Parlament promovează pretenții care depășesc adesea binele general al românilor, orientându-se mai degrabă spre interese de grup.

„Cu greu se va putea trece peste acest obstacol politic de la noi. Fiecare partid aflat în Parlamentul României are anumite pretenții care depășesc de multe ori binele românilor și se îndreaptă către un interes de grup”, se arată în comunicat.

Foaie Verde din Bucovina critică în mod special Partidul Național Liberal, cel mai vechi partid politic din România, care, în opinia lor, s-a îndepărtat de principiile pe care însuși numele său le sugerează.

„Partidul Național Liberal de astăzi nu mai are o doctrină liberală, nici creștin-democrată, ci a ajuns o mișcare progresistă supusă în totalitate celor de la Bruxelles”, afirmă sursa citată.

Potrivit comunicatului, actuala criză politică poate fi depășită doar prin două căi: organizarea de alegeri anticipate sau printr-o înțelegere între primele două partide din Parlamentul României.