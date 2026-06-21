Infomare meteo: Val de căldură și instabilitate atmosferică în județul Suceava până miercuri seara

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de duminică, 21 iunie, ora 10:00, până miercuri, 24 iunie, ora 21:00. Potrivit specialiștilor, vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor, cu disconfort termic accentuat, local caniculă, dar și perioade cu instabilitate atmosferică.

Temperaturile maxime vor oscila, în general, între 26…28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 31…33 de grade în vestul, nord-vestul, centrul, sudul și sud-estul țării. Duminică, 21 iunie, în Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei se vor atinge valori de 35…36 de grade, unde va fi caniculă.

În județul Suceava vremea va fi călduroasă, cu maxime ce pot ajunge frecvent la 30-32 de grade în zonele mai joase. Disconfortul termic va fi prezent, mai ales în orele amiezii.

Instabilitate atmosferică

Pe parcursul intervalului, vor fi și perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică:

Duminică și luni (21-22 iunie) – în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, precum și în vestul țării;

– în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, precum și în vestul țării; Marți (23 iunie) – în sud-vest, centru, nord și nord-est (inclusiv în județul Suceava;

– în sud-vest, centru, nord și nord-est (inclusiv în județul Suceava; Miercuri (24 iunie) – în centrul, sudul și sud-estul teritoriului.

Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 40-60 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor putea depăși 15-25 l/mp, izolat 30-40 l/mp.