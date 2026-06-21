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Accident rutier pe DN 2, între Cornu Luncii și Capu Codrului după ce un șofer nu a păstrat distanța de mașina care circula în față


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Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 20 iunie 2026, în jurul orei 11:25, pe DN 2 E, pe direcția Cornu Luncii – Capu Codrului. Un autoturism Opel Meriva, condus de un bărbat de 57 de ani din comuna Hemeiuș, județul Bacău, a intrat în coliziune cu un VW Golf care circula în fața sa.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, șoferul Opelului nu a păstrat distanța regulamentară față de autoturismul VW Golf, condus de o tânără de 21 de ani din comuna Berchișești, care încetinise și se asigura pentru a vira la dreapta spre DJ 177 F (Capu Câmpului). Impactul a avut loc în partea din spate a mașinii Golf.

În urma coliziunii, conducătoarea auto a suferit o contuzie abdominală și a fost transportată la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, unde a primit îngrijiri medicale. Victima nu a necesitat internare.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative – 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Orașului Gura Humorului au stabilit că vinovăția pentru producerea accidentului revine conducătorului auto din Bacău. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal întocmit pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


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