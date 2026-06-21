Accident rutier nocturn pe centura Rădăuți. Șoferul a ajuns în șanț

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Un accident rutier a avut loc sâmbătă seară, 20 iunie 2026, în jurul orei 22:45, pe centura Rădăuți (DNCRD), în afara municipiului Rădăuți, pe direcția Gălănești – Frătăuții Vechi.

Un tânăr de 22 de ani, din localitatea Bivolăria, orașul Vicovu de Sus, care conducea un autoturism BMW a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și a intrat în șanțul din partea dreaptă a sensului de mers. În autoturism se mai aflau doi pasageri.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit vătămări corporale și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți. Medicii i-au pus diagnosticul „observație – fractură piramidală nazală”, rănile fiind considerate ușoare.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.