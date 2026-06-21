Transport de lemne fără aviz, confiscat de polițiști la Volovăț

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Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea au depistat, sâmbătă, 20 iunie 2026, un caz de transport ilegal de material lemnos pe drumurile din județul Suceava.

În jurul orei 17:50, în timp ce desfășurau activități specifice pe DJ 209K, pe raza comunei Volovăț, polițiștii au oprit pentru control o autoutilitară Ford Transit. La volan se afla un bărbat din comuna Horodnic de Sus, care transporta lemne de foc din specia fag.

Conducătorul auto nu a putut prezenta avizul de însoțire a materialului lemnos. Verificările efectuate în aplicația SUMAL CONTROL au confirmat că pentru respectivul transport nu fusese emis niciun aviz la data de 20 iunie 2026.

Încărcătura a fost direcționată către punctul de descărcare din cadrul Ocolului Silvic Marginea, unde a fost inventariată. S-a constatat o cantitate totală de 4,10 metri cubi de lemne de foc specia fag, evaluate la 1.078 lei.

Bărbatul a fost sancționat contravențional conform Legii 171/2010, iar întreaga cantitate de material lemnos a fost confiscată și predată în custodie Ocolului Silvic Marginea.