CSM Cetatea 1932 Suceava începe pregătirile pentru noul sezon competițional 2026-2027

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Clubul CSM Cetatea 1932 Suceava a anunțat reunirea lotului de jucători în vederea pregătirii noului sezon competițional. Prima întâlnire a echipei este programată luni, 22 iunie 2026, începând cu ora 10:30, pe stadionul Areni.

La reunire sunt așteptați atât jucătorii care au făcut parte din lotul echipei în sezonul precedent, cât și noile achiziții ale clubului. Programul primei zile va include o ședință tehnică, prezentarea obiectivelor propuse pentru sezonul 2026-2027 și primele teste fizice.

„Suntem pregătiți să începem un nou capitol. Vom lucra intens pentru a construi o echipă competitivă și unită”, au transmis reprezentanții clubului.

În perioada imediat următoare, conducerea CSM Cetatea 1932 Suceava va anunța programul complet al meciurilor de pregătire, dar și eventualele transferuri realizate pentru întărirea lotului.