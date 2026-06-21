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Mii de suceveni au participat la Procesiunea „Calea Sfântului” cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou


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Tradiția a fost respectată și în acest an: duminică seară, 21 iunie 2026, cu trei zile înainte de marele hram al Catedralei Arhiepiscopale, mii de credincioși suceveni au umplut străzile municipiului pentru a participa la Procesiunea „Calea Sfântului” cu cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou.

Procesiunea a fost organizată astfel încât să permită participarea cât mai multor credincioși, evitându-se în același timp blocaje majore în traficul din oraș. Cortegiul a pornit de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, după ce, în cursul dimineții, racla cu moaște fusese scoasă spre închinare în curtea așezământului.

Alaiul a fost deschis de un grup de tineri în costume populare, purtând drapele tricolore și ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care încadrau icoana împodobită cu flori a Sfântului Ioan cel Nou. Au urmat elevi militari, militari cu făclii, călugărițe, sute de preoți încadrați de jandarmi și, în punctul central, racla cu moaștele purtată de preoți.

În procesiune au participat Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. De asemenea, s-a aflat printre credincioși și fostul primar al Sucevei, Ion Lungu.

Dimineața, slujba Acatistului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou și scoaterea moaștelor pentru închinare au fost oficiate de un sobor de preoți, în frunte cu Preasfințitul Damaschin Dorneanul.

Procesiunea „Calea Sfântului” reamintește de fiecare dată bucuria aducerii moaștelor în Cetatea Sucevei și reîntoarcerea lor din exilul polon, consolidând legătura duhovnicească profundă dintre bucovineni și marele lor ocrotitor.


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