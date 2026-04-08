Bărbat din Vatra Moldoviței, cu arsuri grave de gradul III, transportat la spital după două săptămâni de la un accident casnic

Un bărbat din comuna Vatra Moldoviței a fost adus marți după-amiază, în jurul orei 17:30, cu ambulanța la Compartimentul de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, după ce suferise arsuri grave în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Potrivit polițiștilor, bărbatul a declarat că, în timp ce efectua activități gospodărești în curtea locuinței, a stropit cu benzină o grămadă de vegetație uscată. La momentul aprinderii, o parte din lichid a ajuns pe hainele sale, care s-au aprins, provocându-i arsuri pe trunchi, abdomenul inferior și membrele inferioare (coapse bilateral).

Bărbatul a recunoscut că se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul producerii evenimentului. Deși a suferit arsuri de gradul III, nu s-a prezentat imediat la o unitate medicală, tratându-se singur cu diverse creme pentru arsuri.

După evaluarea medicală, pacientul a fost diagnosticat cu arsuri vechi de circa două săptămâni și urmează să fie transferat la un spital specializat în chirurgie plastică din București pentru tratament de specialitate.

Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Vama s-au deplasat la domiciliul bărbatului pentru cercetări. Tatăl acestuia a declarat că nu a știut nimic despre incident până în acea zi, deoarece fiul său nu i-a spus nimic și nici el nu a observat semnele.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.