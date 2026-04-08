Un sucevean cu permisul anulat din 2008 ce a fost prins conducând sub influența alcoolului a fost reținut pentru 24 de ore

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava au reținut, marți, un bărbat de 38 de ani din municipiul Suceava, care conducea un autoturism sub influența alcoolului, deși avea dreptul de conducere anulat încă din anul 2008.

Suspectul a fost depistat în seara de 5 aprilie 2026, în jurul orei 21:45, pe strada Calea Unirii din cartierul Burdujeni. Polițiștii Secției de Poliție Burdujeni, care acționau conform unui plan de măsuri, au observat autoturismul marca Volkswagen Passat deplasându-se pe strada Nicolae Iorga către Calea Unirii. Conducătorul a adoptat un comportament suspect la vederea echipajului și a fost oprit pe Calea Unirii.

Legitimat, șoferul a fost identificat ca fiind un bărbat de 38 de ani, din Suceava. Testat cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, i-au fost recoltate mostre biologice de sânge la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au relevat că dreptul de conducere al suspectului era anulat din anul 2008, ca urmare a unei condamnări pentru conducere sub influența alcoolului. De asemenea, autoturismul avea polița RCA expirată, motiv pentru care a fost imobilizat.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” (art. 336 alin. 1 Cod penal) și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” (art. 335 alin. 2 Cod penal).

La data de 7 aprilie 2026, procurorul de caz a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, începând cu ora 15:00, acesta fiind introdus în Arestul IPJ Suceava. Cercetările sunt continuate de Biroul Rutier al Poliției Municipiului Suceava.