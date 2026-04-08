O femeie de 60 de ani, grav rănită după ce a traversat neregulamentar strada în Fălticeni

O femeie de 60 de ani a fost grav rănită marți dimineață, în jurul orei 11:15, după ce a fost acroșată de o autoutilitară pe strada 2 Grăniceri din municipiul Fălticeni.
Potrivit polițiștilor din cadrul Compartimentului Rutier Fălticeni, autoutilitara marca MAN, care tracta o semiremorcă marca Schmitz, circula pe strada 2 Grăniceri către strada Revoluției. Femeia s-a angajat în traversarea străzii printr-un loc nemarcat și nesemnalizat cu trecere pentru pietoni, fără să se asigure corespunzător.
În urma impactului, femeia a suferit un politraumatism și a fost transportată de urgență la Spitalul Municipal Fălticeni pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Femeia nu a putut fi testată la fața locului cu aparatul etilotest, urmând să i se recolteze probe biologice de sânge.
Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.
