Acțiune amplă a Poliției Transporturi Suceava: 52 de amenzi, 6 călători frauduloși și un străin fără drept de ședere identificați

Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava, sprijiniți de jandarmi, lucrători ai Biroului pentru Imigrări și inspectori CFR, au desfășurat o acțiune integrată de amploare pentru menținerea ordinii și siguranței publice în trenurile de călători și în stațiile de cale ferată.

Acțiunea a vizat identificarea persoanelor urmărite, depistarea celor care tulbură ordinea publică, verificarea bunurilor interzise sau a produselor supuse regimului vamal, precum și combaterea călătoriilor frauduloase și a migrației ilegale. De asemenea, s-a verificat modul de desfășurare a serviciului de către personalul CFR cu atribuții în siguranța circulației feroviare și s-a acționat pe linie rutieră în zona pasajelor de nivel cu calea ferată, pentru prevenirea accidentelor.

În cadrul acțiunii au fost legitimate 325 de persoane și verificate 237 de autovehicule. Au fost testați pentru consumul de alcool 35 de angajați CFR cu atribuții pe siguranța circulației feroviare.

Rezultatele obținute:

Au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale , în valoare totală de 22.035 lei ;

, în valoare totală de ; Au fost identificați 6 călători frauduloși în 4 trenuri de călători și 8 stații CFR;

în 4 trenuri de călători și 8 stații CFR; Au fost legitimate și verificate 12 persoane străine , unul dintre acestea fiind depistat fără drept legal de ședere pe teritoriul României, fiind emisă decizie de returnare cu termen de 15 zile;

, unul dintre acestea fiind depistat fără drept legal de ședere pe teritoriul României, fiind emisă decizie de returnare cu termen de 15 zile; Au fost reținute 3 permise de conducere, 11 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare.

Polițiștii de la Transporturi Suceava anunță că astfel de acțiuni vor continua în perioada următoare, cu scopul de a asigura un climat de ordine și siguranță publică în zona de competență și de a reduce numărul accidentelor rutiere înregistrate în preajma căilor ferate.