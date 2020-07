Parteneriat de 630.000 de euro pentru energie solară între E.ON și Don Pedro

E.ON Energie România şi compania vâlceană Don Pedro, unul dintre cei mai mari jucători pe piața de hârtie tissue din țară, au decis să dezvolte parteneriatul semnat anul trecut pentru realizarea unui sistem de generare a energiei electrice prin procedeu fotovoltaic, acesta ajungând la o valoare de peste 630.000 de euro.

În cadrul parteneriatului dintre cele două companii, E.ON construiește pentru Don Pedro o Centrală Electrică Fotovoltaică pe care o va preda la cheie și care are drept obiectiv principal producerea energiei electrice utilizând energia solară. Centrala va permite Don Pedro să-și asigure cu forțe proprii o mare parte din energia electrică necesară pentru obținerea produselor igienico-sanitare din hârtie.

„Parteneriatul dintre E.ON și Don Pedro arată în primul rând angajamentul ambelor companii pentru un mediu înconjurător mai curat. Prin alegerea soluției noastre, E.ON Photovoltaic, Don Pedro va reduce emisiile de CO2 cu peste 240 de tone pe an și va beneficia, totodată, de o aprovizionare cu energie independentă și mai economică”, a declarat Cătălin Iordache, Director General E.ON Energie România.

„Suntem bucuroși că am reușit să demarăm acest proiect cu E.ON Energie România deoarece suntem conștienți de importanța protejării mediului. Am investit în linii de producție de ultimă generație, cu consum redus de energie electrică, iar la începutul acestui an am înlocuit centralele pe bază de combustibili fosili cu pompe de căldură pentru climatizare. Noua centrală fotovoltaică ne asigură o sursă independentă de energie și ne ajută în același timp să ne îndeplinim obiectivele de protecție a mediului”, afirmă Petrișor Lazăr, Director General Don Pedro.

Centrala Electrică Fotovoltaică include sisteme de energie solară care vor fi montate pe acoperişurile celor 10 clădiri care formează unitatea de producţie Don Pedro, situată în localitatea Ruda, comuna Budești din județul Vâlcea, și va produce în total 767 MWh pe an, reprezentând 25-30% din necesarul total de energie al companiei. Lucrările de montaj au fost demarate în această lună.

Instalaţia aferentă centralei cuprinde un sistem de monitorizare prin intermediul căruia se pot supraveghea şi analiza starea şi rezultatele operaţionale, atât local cât şi de la distanţă. Sistemele de pe acoperișuri au o putere nominală maximă de până la 615 kilowați (kWp).