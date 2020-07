IDEP: Politicienii moldoveni au ratat asistența financiară europeană, cetățenii o merită totuși!

Apropierea de Uniunea Europeană, implicit lansarea Parteneriatul Estic în 2009 a avut un impact pozitiv, influențînd modernizarea Republicii Moldova. Multitudinea de programe, proiecte și initiative pe care UE le implementează în Republica Moldova sunt foarte diverse, iar cetățenii se pot bucura de impactul acestora. Totodată, trăim într-o lume mercantilă, lume în care fiecare vrea să obțină beneficii proprii.

În acest sens, liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în satele UE, a însemnat începutul unei apropieri de UE la nivel de cetățean moldovean. Din acel moment, orice cetățean putea liber călători în țările din UE, văzând cu ochii proprii ce înseamnă stitul European de viață. Anume aceasta și a fost baza pentru dezvoltarea programului ECIPES. Dacă cetățenii vor avea Europa în casa lor, întreprinderile mici și localitatea, unde locuiesc cetățenii, vor resimți în mod personal beneficiile directe ale susținerii din partea Uniunii Europene, aceasta va îmbunătăți esențial calitatea vieții oamenilor.

Noi am propus programul ECIPES să utilizeze o platformă online eu4ecipes, iar oamenii să poată ușor avea contact direct cu instituțiile UE, reducând astfel procedurile birocratice, totodată costurile administrative și termenii, pentru că toate contractele vor fi semnate exclusiv online cu beneficiarii, utilizând semnătura electronică. IDEP Moldova a dezvoltat Programul ECIPES, nu ca un proiect al unui ONG, deoarece acest lucru ar reduce considerabil potențialul și importanța acestuia, ci ca o inițiativă strategică a Comisiei Europene pentru Parteneriatul Estic, în primă fază – Republica Moldova. Programul ECIPES vine să promoveze cele mai avansate valori ale Uniunii Europene.

După această pandemie: cetățenii vor rămâne fără muncă, IMM-urile vor fi afectate, municipalitățile și tinerii se vor confrunta cu provocări foarte mari. Astfel, programul poate contribui la eficientizarea efectului sumelor alocate în cadrul Parteneriatului Estic. Considerăm, că cetățenii vor avea nevoie de programe de sprijin concrete prin utilizarea tehnologiilor online, pentru a deveni beneficiari direcți, rapizi, concreți și cu impactul necesar – sprijin european în locuință, afaceri și localitatea în care locuiesc cetățenii. Această platformă poate fi dezvoltată de Comisia Europeană și poate deveni primul proiect de coeziune între cetățenii care au nevoie de sprijin mai mult decât oricând și UE.

Componenta programului ECIPES este foarte simplă, inovatoare și necesară, acesta fiind motivul pentru care multe părți interesate la nivel înalt susțin această inițiativă. Programul va crea inovație și va influența optimizarea necesară, ceea ce se dorește la toate nivelele extreme de mult, dar s-a reușit destul de modest. Discutăm foarte mult despre digitalizare, dar această criză a demonstrat că nu suntem pregătiți pentru multe schimbări apărute și se pare că ne va influența viața mult timp. Imaginați-vă că, dacă vom dezvolta împreună acest program, vom crea pentru prima dată coeziune comună efort pentru cetățeni simpli, indiferent de ce avem la guvernare. Oamenii au câștigat abilități digitale! După această criză, vom avea nevoie de programe orientate către cetățeni!

Elementul de bază al unui stat sunt cetățenii, iar cetățenii sunt cei mai importanți pentru țară! Noi considerăm că toate programele de susținere sunt și trebuie focusate pe cetățean, pe locul unde acesta trăiește, pe viitorul acestei țări – tinerii! Aceasta și a fost motivația noastră, atunci când am dezvoltat programul ECIPES. Răspândirea valorilor, standardelor și suportului european pentru cetățean, astfel încât fondurile europene să vizeze direct cetățeanul! Considerăm că părinții noștri, merită sprijin de la UE pentru renovarea echipemantelor electrocasnice la ei acasă (200 mii familiii beneficiare), exact cum și localitățile din care provin (50% din totalul tuturor primăriilor), precum și copiii noștri (2.000 tineri 18-35 ani), au dreptul să beneficieze de împărtășirea standardelor europene, anume acest deziderat noi am promovat pe parcursul a zeci de zile în instituțiile europene din Bruxellles. În procesul dezvoltării programului ECIPES, am preluat cele mai bune practici, în acest sens, am fost inspirați de programul rabla electrocasnice din România, care a înregistrat rezultate foarte positive, influențînd îmbunătățirea calității vieții oamenilor, iar pentru tineri, programul start-up nation pentru noi a fost un exemplu foarte elocvent, program la care inclusive și mulți colegi au aplicat, având doar cuvinte de laudă.

La întrebarea tuturor dacă este posibil să convingem Comisia Europeană realocarea tranșei din suportul macro-financiar: Da, odată ce a fost depus efortul pentru a convinge autoritățile din Uniunea Europeană să aloce Republicii Moldova aceste 40 de milioane de euro, efortul pentru a convinge redirecționarea acestor fonduri către alte priorități, dar pentru aceeași țară, ar fi mai realist. Deci, aceasta și este o premisă pe care noi am vrea s-o utilizăm în momentul absorbției acestor 40 de milioane de euro. Să sperăm că vom fi auziți… Acum, avem șansa, să transformăm anularea ultimei tranșe de 40 milioane euro, din programul de suport macro-financiar dintr-o nereușită, într-un succes unic pentru asigurarea unei susțineri necesare cetățenilor acestei țări și anume, realocarea sumei respective pentru programul ECIPES. Procesul de convingere a instituțiilor UE de a acepta sau nu o anumită inițiativă, este totuși anevoioasă, dar acesta este procesul democratic, este procesul în care vii cu argumente, vii cu prevederi din tratate, din memorandumuri, din acorduri, inclusiv de suport macrofinanciar care ar putea să fie folosit de Republica Moldova. Și dată fiind situația că a fost ratată, din păcate, această ultimă tranșă, ar fi inoportun, ca să nu spun că nu tocmai fericit, ca această sumă totuși alocată pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova să fie ratată.

Noi suntem la etapa în care deja va fi, cu Doamne ajută, acceptat acest program după numeroase demersuri și nu ne spune nimeni ce pași trebuie de urmat, doar că noi utilizăm toate șansele pentru ca să convingem toți factorii de decizie din Parlamentul European, Comisia Europeană, guvernele și autoritățile tuturor EU-27 să ne ajute în acceptarea acestui program, pe care Comisia Europeană să-l implementeze pentru 203 mii de familii, 50% de primari și 2.000 de tineri. Deci, suntem la etapa în care vrem să aducem cetățeanul, primarul și tânărul antreprenor, un actor eligibil în programele de granturi, așa încât să fie inclusiv descentralizarea fondurile europene și așa încât noi să nu fim iarăși și iarăși victimele politicienilor iresponsabili. Acesta și este mesajul nostru pe care noi îl ducem și mai departe, în toate cancelariile: nu există nicio certitudine că cetățeanul moldovean nu va fi iarăși și iarăși victima politicianului iresponsabil și vom ajunge în situația în care, haideți să le spunem lucrurilor pe nume, de obicei, când absorbi toate fondurile, ți se oferă mai mult; atunci când nu absorbi nici cele ce ți se oferă, ți se oferă mai puțin. E o simplă logică, pentru că, dacă omului nu-i trebuie, pentru ce să-i mai dai?

Cerem anularea anulării celor 40 milioane euro pentru Republica Moldova. Mai avem câteva zile până când oficial va fi comunicatul Comisiei Europene, cu toate că el deja este pe platforma Comisiei Europene că această ultimă tranșă a fost anulată și sperăm foarte mult că, un urma demersurilor cu mai mulți eurodeputați și deputați din Parlamentul Republicii Moldova către președintele Consiliului European, dl Charles Michel, către dna cancelar Angela Merkel, către președinta Comisiei Europene, către Colegiul comisarilor europeni și către autoritățile Uniunii Europene din cele 27 de țări care au delegat reprezentanți în instituțiile europene vom încerca să convingem că cetățenii Republicii Moldova nu merită să fie victimele politicienilor iresponsabili și fiecare trebuie să răspundă pentru erorile sale. În momentul în care cetățeanul Republicii Moldova va greși, să fie taxat; în momentul în care autoritățile au greșit, să fie taxate. Și dacă fondurile au fost alocate pentru Republica Moldova, să fie alocate în interesul cetățenilor Republicii Moldova! De ce să fie taxați oamenii? Oamenii nu au greșit cu nimic.

Chiar conform ultimelor sondaje, Uniunea Europeană este susținută de circa 65% din cetățenii Republicii Moldova, ceea ce înseamnă că cetățenii rezonează cu valorile Uniunii Europene, cu cetățenii Uniunii Europene și atunci ei nu merită să fie victime. Uniunea Europeană, pentru Republica Modova este cel mai important donator, partener, aspirant, de ce nu, că noi toți aspirăm spre Uniunea Europeană când vorbim și de serviciu sau de migrație, când vorbim de produse sau când vorbim de standarde, când vorbim de valori sau când vorbim de principii. Deci, stilul european este deja un brand și atunci, noi propunem și am fost auziți în mai multe cancelarii ca, în urma acestei situații, noi să folosim această situație ca să facem reset.

Noi, de fapt, de aici am și pornit cu programul nostru, că există fonduri pentru autorități centrale, există fonduri pentru antreprenori și există fonduri pentru societatea civilă. Și atunci, unde sunt cei mai importanți cetățeni? Unde sunt cei mai importanți primari sau localitățile unde trăiesc acești cetățeni și viitorul acestei țări? Vorbim de tineri, pentru că în momentul în care tinerii, cetățenii și autoritățile publice locale sunt omise din acest cadru de cooperare UE sau de asistență tehnică, sincer vorbind, nu știu cât este de fair play, adică dacă-i un joc cinstit. Pentru că noi tot merităm să fim auziți, noi tot merităm să fim susținuți direct și, mulțumită digitalizării, noi putem reveni la situația care a fost cândva, am în vedere peste 15 ani în urmă, când era practica garantării directe din partea Uniunii Europene, practică la care s-a renunțat din cauza anumitor discuții vizavi de corupție și atunci s-a trecut la competiții și la toate celelalte proceduri, dar digitalizarea ne permite să facem grantare directă, fondurile vor ajunge repede, direct și concret: la cetățean, la primar și la mica afacere. Și tânărul, primarul și tânărul antreprenor, care-i viitorul acestei țări, nu va mai fi nevoit să se gândească unde este Europa sau ce este Europa, el îți va arăta-o în casa lui, în localitatea lui sau în mica lui afacere.

Pentru validarea și consultarea acestui program:

Prezentarea programului ECIPES în cadrul a 60 de întrevederi cu eurodeputați;

Am organizat dezbatere în Parlamentul European, cu participarea a peste 60 de invitați;

Am avut întrevederi și consultări cu Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor Europene, Organizațiile societății civile din Moldova și UE, Think-Tank-uri din Moldova și UE, Ambasadele Georgiei și Ucrainei din Bruxelles,

Au fost înregistrate întrebări scrise de către 3 eurodeputați pentru a cere aprobarea programului ECIPES;

Au fost înregistrate VOX populi pentru susținerea programului ECIPES de eurodeputați din 3 grupuri;

Întrevederi cu 10 deputați din Parlamentul Republicii Moldova;

11 eurodeputați a înregistrat întrebări scrise către Comisia Europeană (din 6 țări și 2 grupuri);

În data de 10 iunie 2020, o scrisoare semnată de 9 eurodeputați a fost transmisă în atenția Comisiei Europene pentru validarea programului.

În data de 22 iunie 2020, o scrisoare semnată de 5 deputați din Parlamentul Republicii Moldova a fost transmisă în atenția Comisiei Europene pentru validarea programului.

În data de 1 iulie 2020, a fost transmisă o scrisoare către Germania, țară care preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Scrisoarea a fost susținută de 2 eurodeputați din Germania și România, fiind adresată personal Cancelarului Germaniei, Dr. Angela Merkel.

În data de 14 iulie 2020, a fost transmisă o scrisoare către Președintele Consiliului European, dnl. Charles Michel, pentru a cere respectuos aprobarea programului ECIPES. Scrisoarea a fost susținută de 4 eurodeputați din Polonia, Slovacia și România.

În data de 24 iulie 2020, o scrisoare semnată de autoriii programului ECIPES, Calestru Iurie și Gabriel Mărgineanu, a fost transmisă în atenția Comisiei Europene pentru a cere direcționarea fondurilor deja anulate pentru Republica Moldova, 40 mln euro, către programul ECIPES, fiind invitată Comisia Europeană să implementeze programul dat pe perioada anilor 2021-2022.

Am consultat autoritățile publice locale (peste 150 de primari, aproximativ 16% din numărul total în Moldova.

Instituții de învățământ (2 școli, colegii, școli profesionale și 2 universități);

Cetățeni simpli care vor fi beneficiari direcți pentru programul de renovare a echipamentelor de uz casnic.

Calestru Iurie,

Institutul de Dezvoltare și Expertiza a Proiectelor