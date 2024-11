Lanțul internațional de restaurante BURGER KING® va deschide, pe 14 noiembrie, prima sa locație din Suceava, în Iulius Mall

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Iulius Mall Suceava, principala destinație de cumpărături și recreere din regiunea de nord a țării, aduce noi concepte din categoria food, solicitate de publicul sucevean. BURGER KING®, al doilea cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă din lume, inaugurează, pe 14 noiembrie, la Iulius Mall, prima locație din Suceava.

Burger King continuă să își extindă prezența în România și aduce faimosul gust flame-grilled mai aproape de fanii săi din Suceava. Cu un decor modern și prietenos, noul restaurant din Iulius Mall Suceava promite să ofere tuturor vizitatorilor experiența autentică Burger King. Restaurantul va fi situat la etajul 1, în food court, și va oferi burgerii care au cucerit întreaga planetă: celebrul Whopper, Lord Pepper, Sir Bacon Chicken sau Beef, Dublu Steakhouse sau Big King XXL, dar și meniuri cu cartofi prăjiți și răcoritoare, salate, garnituri și deserturi.

Primii 100 de vizitatori vor primi, în ziua deschiderii, un Whopper din partea casei, plus multe alte surprize.

„Deschiderea primului Burger King în Suceava este un moment special pentru noi. Venim aici nu doar cu iconicul Whopper, dar și cu o serie de surprize pregătite pentru ziua deschiderii. Suntem încântați să aducem Burger King mai aproape de fanii noștrii și să le oferim o experiență pe măsura așteptărilor„, a declarat Alin Nenciu, Marketing Manager Burger King România.

Despre BURGER KING®

Zilnic, peste 11 milioane de clienți vizitează restaurantele BURGER KING® din întreaga lume și sunt întâmpinați cu servicii de înaltă calitate, produse cu un gust desăvârșit și prețuri accesibile. Înființat în 1954, BURGER KING® este al doilea cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă din lume. De peste 50 de ani, originala HOME OF THE WHOPPER® și-a luat angajamentul de a folosi ingrediente premium și de a oferi clienților rețete originale și experiențe de familie. În România, BURGER KING® are deschise 31 restaurante, în orașe precum: Brașov, Craiova, Galați, Timișoara, Sibiu, Constanța, Arad și Bacău.