„La Solstițiu: The End or the Beginning of Everything” – Spectacol unic la Observatorul Astronomic al USV

În seara solstițiului de vară, vineri, 20 iunie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava invită publicul la Observatorul Astronimic la un eveniment artistic interdisciplinar de excepție: La Solstițiu: The End or the Beginning of Everything.

Spectacolul performativ, organizat de The Photo- and Cinepoems Project, explorează tema trecerii, a granițelor și a transformării, aflându-se la intersecția dintre poezie, imagine și sunet.

Evenimentul, inspirat de fotopoemele artiștilor Liviu Dospinescu și Gabriel Moroșan, reprezintă actul final al expoziției Photopoems/ Fotopoeme, găzduită de universitate în perioada 6-20 iunie. Într-o fuziune hibridă de poezie rostită live, proiecții video ale fotopoemelor și muzică, spectacolul evocă ritualul, visul și revelația, marcând solstițiul de vară printr-o experiență senzorială intensă.

„Spectacolul este o invitație de a reflecta asupra granițelor dintre lumină și întuneric, sfârșit și început, într-un moment astronomic cu o încărcătură simbolică profundă”, au declarat organizatorii.

Detalii despre eveniment

Data și ora: Vineri, 20 iunie 2025, cu acces recomandat începând cu ora 21:16 (apusul soarelui). Accesul nu mai este permis după ora 21:30.

Intrarea: Liberă, cu locuri limitate. Rezervările sunt recomandate și pot fi realizate pe pagina Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/share/15RfPb7t31/.