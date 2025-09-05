CABARETUL CUVINTELOR-Primul spectacol montat de Matei Vișniec la teatrul care îi poartă numele



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava pregătește prima producție din această stagiune – CABARETUL CUVINTELOR de Matei Vișniec, care va avea premiera pe 17 și 18 octombrie, la ora 19:00. Spectacolul Cabaretul cuvintelor este montat pe scena teatrului de însuși dramaturgul Matei Vișniec, alături de scenografa Andra Bădulescu Vișniec. Din echipa de creație mai fac parte: Alice Veliche – coregrafă, Bobo Burlăcianu – compozitor, Claudiu Urse – sound designer, Mihai Nistor – video designer și Sebastian Rațiu – grafician și light designer.

Anul acesta teatrul sucevean împlinește zece ani de activitate, zece ani de povești spuse pe scenă; un deceniu cu emoții, artiști renumiți și personaje iubite, aplauze și spectacole care au îmbogățit viața culturală a orașului nostru. Pentru a marca acest moment special, vă invităm să sărbătorim împreună prin Cabaretul cuvintelor, care nu este un simplu spectacol, ci o întâlnire între trecut și prezent, între cuvânt și expresie scenică. Prin acest demers artistic, dorim să celebrăm atât teatrul care a prins viață în urmă cu zece ani, cât și pe dramaturgul Matei Vișniec, cel care a dat identitatea acestei instituții. Cabaretul cuvintelor este, în esență, o celebrare a limbajului, a libertății de expresie și a puterii artei teatrale de a construi punți între oameni.

„Cabaretul cuvintelor este un spectacol cu momente ludice dar şi de gravitate, cu poezie şi surprize vizuale, cu multă culoare şi mişcare, cu cîntece şi cu momente de coregrafie. Un cabaret al cuvintelor în care ne punem întrebări legate de plasticitatea, complexitatea, misterele şi capcanele limbajului, de faptul că a fi om înseamnă în primul rînd a comunica, a asimila concepte, a avansa în cunoaştere prin cuvînt”, ne spune Matei Vișniec.

Textele din spectacol sunt alese din culegerea intitulată Cabaretul cuvintelor apărută la Editura Polirom, în 2012. Cunoscut și apreciat pentru activitatea sa în România cât și pe scena internațională, poet, dramaturg, romancier și jurnalist, Matei Vişniec este autorul a şapte volume de poezie, șapte romane dintre care menționăm: Sindromul de panică în orașul luminilor, Iubirile de tip pantof, iubirile de tip umbrelă și Un secol de ceață; o carte de nuvele şi peste 50 de piese de teatru. Din 1987 Matei Vișniec trăieşte în Franţa unde a lucrat ca jurnalist la Radio France Internationale. După căderea comunismului în 1989, activitatea dramaturgului s-a derulat între Franţa şi România, între două culturi şi două limbi, între Vest şi Est. Piesele sale sunt traduse în peste 30 de limbi şi s-au aflat pe afiş în peste 40 de ţări.

Numeroase premii i-au răsplătit activitatea, dintre care menționăm: Premiul Academiei Române şi Premiul UNITER (Uniunea teatrală din România) pentru întreaga activitate. În Franţa i s-a decernat Premiul presei la Festivalul Internaţional de Teatru de la Avignon, Premiul european al Societăţii Autorilor şi Compozitorilor Dramatici (SACD), precum şi Premiul de literatură europeană Jean Monnet. Matei Vișniec a fost decorat de către Franța cu una dintre cele mai importante distincții acordate civililor (a doua ca importanță după Legiunea de Onoare) – Medalia Ordinului Național de Merit în grad de Cavaler. Înalta distincție i-a fost conferită în semn de înaltă apreciere pentru excelența de care a dat dovadă în întreaga sa carieră, pentru dăruirea și talentul cu care s-a implicat în promovarea imaginii României în lume. Ordinul Național de Merit în grad de Cavaler i-a fost înmânat dramaturgului de către Excelența Sa Laurence Auer, ambasadoarea Franței în România, în 2022.

Matei Vişniec este una dintre vocile cele mai subtile și consistente pe care le auzim astăzi în Europa, dar şi cel mai jucat dramaturg român pe scenele lumii. În calitate de regizor, primul spectacol montat pe scena unui teatru este „Café Bonheur”, realizat în 2023, în Portugalia. „Sunt peste 60 de ani de cînd eu, Matei Vişniec, scriu cuvinte, şi simt acum că pot să dedic un spectacol cuvintelor, pentru că ele ne formează şi ne dau statut de fiinţe umane gînditoare şi comunicante. În acelaşi timp acest spectacol marchează zece ani de existenţă a Teatrului municipal de la Suceava, o experienţă fabuloasă pentru mine şi unică în felul ei, în România”, declară Matei Vișniec.

Text şi regie: Matei Vişniec

Decor și costume: Andra Bădulescu Vişniec

Coregrafie: Alice Veliche

Sound design: Claudiu Urse

Compoziție muzicală: Bobo Burlăcianu

Video design: Mihai Nistor

Grafică și light design: Sebastian Raţiu

Distribuţia: Bogdan Amurăriţei, Răzvan Bănuţ, Horia Butnaru, Cristina Florea, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Cătălin Ștefan Mîndru, Alexandru Marin, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc

Biletele vor fi puse în vânzare în curând, atât la casieria teatrului cât și online, pe www.bilet.ro.