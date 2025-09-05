Incendiu la o biserică din Botuș, Fundu Moldovei



Un incendiu a izbucnit astăzi la o biserică din localitatea Botuș, comuna Fundu Moldovei.

Pompierii militari ai ISU Suceava au intervenit prompt la fața locului cu cinci autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD pentru a gestiona situația.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul se manifestă generalizat la turlele bisericii, cu pericol de propagare la întregul lăcaș. Se lucrează pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.Gradual, pe lângă forțele și mijloacele alocate de la subunitățile pompierilor militari din Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului și Suceava, la fața locului au intervenit și lucrătorii SVSU din localitățile Fundu Moldovei, Breaza, Pojorâta și Vama, cu un total de 9 autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD.

În momentul de față, incendiul este localizat și se lucrează pentru lichidare.

El a precizat că nu sunt semnalate victime.