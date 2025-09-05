Irina Vasilciuc, city manager al municipiului Suceava, a demisionat din Consiliul Județean Suceava



Irina Vasilciuc, city managerul municipiului Suceava, a demisionat, vineri, din Consiliul Județean Suceava.

Demisia a fist depusă la secretarul general al județului Suceava fără o motivație.

CJ Suceava urmează să se întrunească, luni, în ședință extraordinară pentru a adopta o hotărâre care constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al Irinei Vasilciuc.

CJ Suceava va constata totodată vacantarea locului de consilier judetean care va fi ocupat de un supleant de pe lista de candidați ai PNL Suceava.

Irina Vasilciuc a fost administrator public al județului Suceava în mandatele lui Gheorghe Flutur de președinte al CJ Suceava.