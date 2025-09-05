Curățenia de toamnă 2025: Suceava se mobilizează pentru un oraș mai curat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava lansează o amplă acțiune de ecologizare, Curățenia de toamnă, programată pentru sâmbătă, 13 septembrie 2025.

Evenimentul își propune să mobilizeze întreaga comunitate pentru a transforma Suceava într-un model de curățenie și responsabilitate civică.

Acțiunea va debuta la ora 09:00, pe Esplanada centrală a orașului, unde participanții vor fi organizați în grupuri coordonate de responsabili zonali.

La eveniment sunt invitați să participe cetățenii municipiului, angajații de la domeniul public, asociațiile de proprietari, firmele private, societățile comerciale, operatorii de salubrizare Ritmic și Diasil, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Direcția Silvică, unitățile de învățământ, Garda de Mediu, Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA), Agenția pentru Protecția Mediului (APM), Poliția Locală și ONG-urile de mediu.

Zonele vizate includ parcurile, perimetrele școlilor, locurile de joacă (unde vor fi șterse înscrisurile obscene), spațiile din jurul blocurilor și caselor, stațiile de autobuz (curățate de graffiti), stâlpii și copacii (debarasați de afișe ilegale), Pădurea Zamca, Pădurea Șipote, zona Tătărași și malul râului Suceava.

Se vor colecta deșeuri menajere, resturi vegetale și alte gunoaie din toate zonele orașului, iar zeci de mașini vor asigura transportul sacilor adunați.

Primăria va pune la dispoziție, gratuit, mănuși, saci menajeri și utilaje pentru transportul deșeurilor.

La finalul acțiunii, fiecare participant va primi o diplomă de „Cetățean responsabil al Municipiului Suceava”, în semn de apreciere pentru contribuția adusă.

„Suceava merită o implicare colectivă pentru un mediu mai curat. Prin această acțiune, vrem să arătăm că orașul nostru poate fi un exemplu de bună practică la nivel național”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Autoritățile avertizează că Poliția Locală va interveni ferm împotriva celor care nu respectă spațiul public.

Sucevenii sunt invitați să se alăture inițiativei pentru a contribui la un oraș mai îngrijit și un aer mai curat.

„Vă așteptăm alături de noi și vă mulțumim pentru implicare!”, a completat Primăria Suceava.