Cercetătorul sucevean dr. Radu Ciornei avertizează că internarea pentru analize a pacienților Covid-19 asimptomatici poate avea efecte nebănuite mai ales prin suprainfectarea intraspitalicească cu SARS-CoV-2. El recomandă bolnavilor Covid-19 care sunt asimptomatici să-și măsoare periodic saturația de oxigen în sânge cu un pulsoximetru

Cercetătorul sucevean dr. Radu Ciornei, specialist în imunologie, microbiologie și genetică moleculară, a declarat, luni, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că Legea carantinării care intră de marți în vigoare prevede internarea obligatorie timp de 48 de ore pentru analize pentru pacienții asimptomatici confirmați pozitiv la SARS-CoV-2 ceea ce poate avea niște efecte nebănuite asupra pacienților întrucât riscă să le crească gradul de infectare.

El a spus că simptomul este o deviere de la normal, iar Covid-19 are mai multe simptome care nu sunt cunoscute, cum ar fi pete și erupții, decolorări ale pielii, colorarea vârfurilor degetelor ca la degerături.

„Numim asimptomatici pacienții care nu au simptome respiratorii. Lumea medicală consideră un pacient Covid asimptomatic dacă acesta este doar puțin obosit, sau dacă are o ușoară dispnee sau simptome cutanate”, a spus cercetătorul sucevean care a subliniat că asimptomatic este atunci când pacientul nu are niciun simptom, se simte 100 la sută bine și nu are nicio transformare în starea sa.

Potrivit lui Ciornei, foarte puțini pacienți, circa 7-8 la sută sunt asimptomatici.

„Foarte-foarte infecțioși sunt pacienții care au simptome respiratorii pentru că în momentul în care tușim, strănutăm, expulzăm un număr foarte mare de particule virale în atmosfera de lângă noi. Se face ca un norișor infecțios în jurul pacientului”, a spus cercetătorul.

El a spus că dorește să tragă un semnal de alarmă pentru colegii infecționiști, medici și pentru Grupul de Comunicare Strategică legat de internarea obligatorie de 48 de ore impusă prin Legea carantinării și care poate avea niște efecte nebănuite asupra pacienților.

„S-a demonstrat deja că gravitatea bolii depinde de numărul de particule infecțioase pe care le primește un pacient și detectarea pozitivă la testul PCR este o detectare foarte sensibilă”, a spus Ciornei.

El a arătat că șapte particule virale pe microlitrul de extract de ARN folosit sunt necesare ca un om să fie confirmat pozitiv, ceea ce reprezintă un număr infim de particule, arătând că atunci când tușește un om elimină sute de mii de particule.

În aceste condiții, a explicat cercetătorul, infecția pacientului e foarte ușoară și poate să fie asimptomatic, dar dacă este pus într-un salon cu alți pacienți care sunt infecțioși, care sunt simptomatici, starea lui se poate agrava și poate primi o doză infecțioasă foarte mare nosocomială.

„Atenție la suprainfecția nosocomială a pacienților”, a transmis Radu Ciornei.

El a menționat că pentru pacienții pozitii se fac investigații în termen de 48 de ore, dar încă nu se știe care este „bateria de teste” și ar trebui să fie cunoscută de toți.

Dr. Ciornei consideră că acestor pacienți ar trebui să li se facă o computer-tomografie sau o radiografie pulmonară să se vadă dacă au pneumonie, dacă sunt în stadiul incipient sau dacă sunt în stadii mai avansate ale unei pneumonii ei nu trebuie sub nicio formă lăsați acasă.

„Nu putem ține omul, dar el e în pericol de moarte, e ca și cum un pacient pe dializă spune că nu mai vrea dializă și sunt în mâinile universului”, a spus cercetătorul sucevean.

El a apreciat că trebuie făcute teste foarte amănunțite și foarte țintite, precum testele inflamatorii care arată gradul de inflamație din acești pacienți.

„Trebuie să vedem dacă pacientul este într-o categorie de risc, dacă are hipertensiune, diabet, astm sau este imunodepresat și trebuie să fim foarte atenți ce facem cu el când îi dăm drumul acasă”, a spus Radu Ciornei.

Imunologul sucevean a mai declarat că pacienților care merg acasă ar trebui să li se recomande să-și măsoare nivelul de oxigen din sânge, iar dacă se constată o scădere atunci aceștia să revină imediat la spital pentru că riscurile sunt mari.

„Un pulsoximetru este un dispozitiv medical care se montează pe deget, costă între 110-200 de lei, se cumpără de la farmacie, ne măsoară pulsul, dar cel mai important ne măsoară saturația oxigenului în sânge. Unul dintre cei mai importanți parametri pe care îi putem măsura este saturația de oxigen a sângelui”, a spus Ciornei.

El a adăugat că atunci când saturația de oxigen a sângelui scade sub o anumită limită, sub 90 la sută, pacienții care sunt diagnosticați pozitiv și sunt lăsați acasă, trebuie să revină în spital.

„Când te simți bine nu e neapărat că e OK. Este hipoxia fericită. Omul se simte bine, dar saturația de oxigen scade dramatic în câteva ore astfel că un om cu o formă severă de Covid trece dintr-un om normal în comatos și asta se poate întâmpla într-o noapte”, a spus Ciornei.

El consideră că pacienți cu Covid care au plecat din spital și ulterior au murit, dacă aveau acest pulsoximetru și își măsurau periodic nivelul saturației de oxigen în sânge ar fi putut fi salvați.

Radu Ciornei crede că profesioniștii din domeniul medical vor face niște reguli foarte clare și foarte bune și trebuie să aibă mare atenție la infecția nosocomială.

„Dacă putem interna pacienții singuri în salon, să fie în contact cât mai puțin cu ceilalți: asimptomatici cu asimptomatici și simptomatici cu simptomatici. Cred că această lege aduce un suport legislativ care era necesar”, a spus Radu Ciornei.

El crede că profesioniștii din domeniul medical își vor spune cuvântul, crede că vor investiga foarte bine pacienții care vor fi în spital și exact ca în țările din vest medicul hotărăște dacă pacientul este internat sau nu și nu se merge pe ideea „internează-i pe toți și apoi vom vedea cum rezolvăm problema”.

Radu Ciornei este absolvent al UMF Iași în 1996, are doctorat în Imunologie, Microbiologie și Genetică Moleculară la University of Kentucky, postdoctorat la University of Missouri Columbia și a fost bursier „Marie Curie” în Imunologie și Epigenetică la Univeristatea de Medicină din Viena.

El a publicat mai multe articole privind infecția cu SARS-CoV-2 în publicații de specialitate din străinătate, iar unul dintre acestea a apărut săptămâna trecută în Frontiers in Immunology: Prevention of Severe Coronavirus Disease 2019 Outcomes by Reducing Low-Grade Inflammation in High-Risk Categories