O tânără a ajuns în noapte la Poliția Fălticeni pentru a-și reclama iubitul care a agresat-o

O tânără de 21 de ani din municipiul Fălticeni s-a prezentat în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora 0:30, la sediul Poliției municipale pentru a sesiza că a fost agresată fizic și că i-a fost distrus telefonul mobil de către concubinul său, un bărbat de 54 de ani.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că incidentul a avut loc în seara zilei de 1 noiembrie 2025, în jurul orei 22:30.

Pe fondul unei dispute legate de o conversație pe aplicația WhatsApp a bărbatului cu o altă femeie, acesta ar fi lovit-o pe tânără cu palma în zona brațului drept și i-ar fi spart telefonul mobil.

Victima nu a suferit leziuni care să necesite intervenția medicală.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, nu a fost identificat un risc iminent, iar tinerei i-a fost înmânată o cerere pentru a se adresa instanței de judecată.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „violență în familie” și continuă cercetările pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.


