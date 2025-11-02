Poliția Suceava avertizează că a crescut numărul înșelăciunilor tip spoofing: Falși angajați ai unor instituții conving victimele să transfere bani în „conturi sigure”



Poliția Județeană Suceava a avertizat, duminică, asupra unei creșteri a cazurilor de înșelăciuni de tip spoofing, o metodă folosită de infractorii cibernetici pentru a păcăli victimele, pretinzând că sunt reprezentanți ai unor instituții oficiale, precum bănci, ANAF, BNR sau chiar poliția.

Aceștia utilizează tehnologia VoIP (telefonie prin internet) pentru a afișa numere de telefon false, creând iluzia că apelul provine de la o sursă legitimă. De multe ori, infractorii exploatează date publice de pe site-urile oficiale ale instituțiilor sau informații obținute din scurgeri de date, inclusiv de pe platforme de socializare sau piețe negre, pentru a câștiga încrederea victimelor.

Modul de operare implică apeluri telefonice în care victimele sunt informate despre presupuse tentative de acces neautorizat la conturile bancare, documente fictive de credit sau operațiuni financiare suspecte.

În unele cazuri, infractorii recontactează victima folosind alte numere VoIP, pretinzând că sunt angajați ai altor instituții, și o conving să transfere bani în conturi „sigure” sau la ATM-uri de criptomonede, în monede precum BTC, ETH sau LTC.

Victimele sunt adesea îndrumate să distrugă dovezile tranzacțiilor, îngreunând urmărirea banilor.

Pentru a vă proteja de astfel de înșelăciuni, poliția recomandă:

Nu furnizați date sensibile (coduri SMS, parole, PIN-uri) prin telefon. Instituțiile oficiale nu solicită astfel de informații.

Verificați apelantul reapelând numărul oficial al instituției, afișat pe site-ul acesteia sau pe cardul bancar.

Nu instalați aplicații la cererea unor persoane necunoscute, indiferent de calitatea declarată.

Evitați transferurile de bani sau achizițiile de vouchere la indicațiile telefonice.

Fiți vigilenți la apeluri insistente sau cu ton amenințător, care cer acțiuni imediate.

Activați autentificarea în doi pași (2FA) pentru conturile bancare și folosiți parole unice și complexe.

Limitați informațiile personale publicate online, cum ar fi CNP-ul sau datele bancare.

Monitorizați conturile prin notificări de tranzacții și verificați periodic istoricul.

Utilizați un antivirus de încredere și actualizați sistemele de operare.

Sesizați imediat poliția dacă ați fost victima unei înșelăciuni, pentru a facilita investigațiile.

Poliția subliniază importanța prudenței și verificării oricăror solicitări suspecte, pentru a preveni pierderile financiare și compromiterea datelor personale.