Bărbat în stare de ebrietate, identificat cu un cuțit într-o sală de jocuri din Fălticeni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată, sâmbătă după amiaza, cu privire la prezența unei persoane recalcitrante în incinta unei săli de jocuri din localitate.

Un echipaj de poliție s-a deplasat de urgență la fața locului pentru a verifica situația.

În urma verificărilor, s-a constatat că, în jurul orei 15:50, un bărbat din Fălticeni, aflat în stare avansată de ebrietate, a intrat în sala de jocuri și a provocat un scandal. Gestionara localului i-a cerut să părăsească incinta, însă acesta a refuzat să se conformeze.

Polițiștii l-au identificat pe bărbat în sala de jocuri și, în urma controlului corporal, au descoperit asupra sa un cuțit.

Individul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Fălticeni, iar cuțitul a fost confiscat pentru continuarea cercetărilor.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”.