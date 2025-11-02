Peste 120 de metri cubi de lemn, în valoare de 30.000 lei, confiscați de polițiști la Fundu Moldovei



Polițiștii din cadrul Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol – Serviciul Ordine Publică al IPJ Suceava, împreună cu reprezentanți ai Gărzii Forestiere Suceava, au efectuat în 29 octombrie un control la depozitul unei societăți comerciale din satul Botuș, comuna Fundu Moldovei, în urma suspiciunilor privind deținerea ilegală de material lemnos.

În urma inventarierii detaliate, realizată cu sprijinul unei autoutilitare a Direcției Silvice Suceava, s-a constatat că în depozit exista un surplus de 121,65 metri cubi de material lemnos fără documente legale, reprezentând o diferență de 75% față de stocul scriptic înregistrat în sistemul informatic integrat pentru păduri.

Valoarea estimată a lemnului este de aproximativ 30.000 lei.

Polițiștii au dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunea prevăzută de art. 151 alin. (1) din Legea 331/2024 (Noul Cod Silvic), care sancționează deținerea în depozite a unui volum de material lemnos ce depășește cu peste 20% stocul scriptic, dar nu mai puțin de 10 metri cubi.

Întreaga cantitate de 121,65 metri cubi a fost confiscată și depozitată la Ocolul Silvic Pojorâta.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și tragerea la răspundere a celor implicați.