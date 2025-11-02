Peste 200 de sancțiuni aplicate de polițiști în județul Suceava pentru prevenirea accidentelor cu trotinete și biciclete



Polițiștii din județul Suceava au organizat, vineri, o amplă acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere cu implicarea conducătorilor de trotinete și biciclete, în contextul în care doar în acea zi au fost înregistrate patru astfel de evenimente rutiere.

Deși urmările nu au fost grave, autoritățile subliniază riscurile generate de nerespectarea regulilor de circulație.

Sub coordonarea Serviciului Rutier – IPJ Suceava, au fost aplicate 220 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 456.666 lei.

Dintre acestea, 121 au vizat bicicliștii, majoritatea (117) fiind avertismente, în timp ce doar patru au fost amenzi. Pentru conducătorii de trotinete electrice, au fost aplicate 22 de sancțiuni, dintre care 20 de avertismente.

Alte sancțiuni au vizat șoferi și participanți la trafic, fiind reținute șase permise de conducere, ridicate șase certificate de înmatriculare și constatate patru infracțiuni rutiere în flagrant.

Polițiștii reamintesc regulile pentru trotinete:

Trotinetele fără motor: utilizatorii sunt considerați pietoni, circulația fiind permisă doar pe trotuar, nu pe carosabil sau pistele pentru biciclete. Traversarea se face pe trecerea pentru pietoni, cu trotineta împinsă.

Trotinetele electrice (≤ 25 km/h): pot fi conduse de persoane de peste 14 ani, pe pistele pentru biciclete sau pe drumuri cu limită de 50 km/h. Casca este obligatorie pentru cei între 14 și 16 ani, iar circulația pe trotuar este interzisă. Pe timp de noapte, sunt necesare lumini și elemente reflectorizante. Transportul pasagerilor este interzis.

Trotinetele care depășesc 25 km/h se apropie de categoria mopedelor, necesitând permis de conducere (AM).

Polițiștii vor continua acțiunile pentru responsabilizarea participanților la trafic și reducerea accidentelor.