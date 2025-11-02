Bărbat suspectat de înșelăciune, identificat și reținut de polițiștii din Frătăuții Noi după șase luni de anchetă: Acesta a folosit o identitate falsă și a creat conturi pe platforme de vânzări și aplicații bancare



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Frătăuții Noi au soluționat un caz complex de înșelăciune, recuperând în totalitate prejudiciul de 1.950 lei cauzat unei victime.

După peste șase luni de investigații, autorul, un bărbat din comuna Știubeni, județul Botoșani, a fost identificat, reținut și încarcerat.

Povestea acestui caz a început pe 7 martie 2025, când un tânăr de 18 ani din Frătăuții Noi, elev de liceu, a depus o plângere la poliție, sesizând că a fost înșelat.

Pe 21 februarie 2025, acesta a fost contactat printr-o platformă de vânzări online de o persoană care pretindea că este din Iași și oferea un volan pentru gaming la prețul de 600 lei. După mai multe discuții prin aplicații de socializare, tânărul a fost convins să transfere 100 lei pentru transport, apoi alte sume, ajungând la un total de 1.950 lei, inclusiv 350 lei extrași dintr-un cont pe care, la cererea vânzătorului, l-a clonat, oferind și codul PIN.

Ulterior, autorul a devenit de negăsit, ștergându-și contul și închizând telefonul.

Polițiștii au desfășurat investigații ample, colaborând cu șeful Postului de Poliție Știubeni din județul Botoșani.

S-a stabilit că suspectul a folosit o identitate falsă, clonând numărul de telefon și datele unei persoane din Iași pentru a crea conturi pe platforme de vânzări și aplicații bancare.

Deși prejudiciul creat nu este unul deosebit de însemnat, având în vedere faptul că astfel de înșelăciuni au devenit foarte frecvente în ultimii ani, un număr mare de persoane fiind înșelate în județ și în țară prin această metodă, polițiștii a desfășurat activități investigative complexe, pe parcursul a peste 6 luni de zile, pentru identificarea autorului, acesta fiind un infractor voiajor, care, locuind la diferite adrese fără forme legale își schimbă mereu numărul de telefon

În urma activităților operative, bărbatul a fost localizat în Știubeni, preluat în custodie și audiat la sediul poliției din Frătăuții Noi. Acesta a recunoscut faptele și a cooperat cu autoritățile.

Prejudiciul de 1.950 lei a fost recuperat integral, iar suspectul a fost reținut și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, fiind cercetat pentru infracțiunea de înșelăciune.

Polițiștii continuă cercetările pentru a documenta întreaga activitate infracțională, urmând ca dosarul să fie înaintat Parchetului competent.