CSU Suceava victorie în deplasare: 2-1 în fața echipei tulcene Liceenii Topolog în Liga 3 Feminin

În etapa a 7-a a Ligii 3 Feminin, CSU Suceava a obținut o victorie importantă, scor 2-1, pe terenul formației Liceenii Topolog din Tulcea.

Golurile echipei sucevene au fost marcate de Paraschiva Moțco și Iustina Ciubotariu, consolidând parcursul excelent al echipei în acest sezon.

Cu șase victorii și un egal în actuala ediție de campionat, CSU Suceava ocupă locul secund în serie, la egalitate de puncte cu liderul Chindia Târgoviște.

Echipa antrenată de Marcel Irimie și Bogdan Misiuc a demonstrat din nou consistență și determinare, aliniind următoarea formulă: Iasmina Chiruț, Alexia Hrușcovschi (Rebeca Țicalo Romano), Lenuța Horodnic (Nicoleta Petruleac), Naomi Leonțescu, Bianca Parasca, Emima Morar (Francesca Bosânceanu), Patricia Morar, Sara Căilean, Iustina Ciubotariu, Paraschiva Moțco, Denisa Sprîncenatu (Larisa Sauță).

În următoarea etapă, CSU Suceava va primi vizita echipei FC Botoșani, duminică, 16 noiembrie, de la ora 11:00, pe stadionul Areni.