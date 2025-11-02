Atenționare de la Poliția Județeană Suceava: PETRECERI DA, BELELE NU !



Poliția Județeană Suceava atrage atenția tinerilor asupra riscurilor ascunse la balurile bobocilor, petrecerile de Halloween sau alte evenimente sociale, care, deși sunt momente de distracție, pot deveni periculoase.

Într-un comunicat polițiștii subliniază că astfel de evenimente pot fi exploatate pentru consum sau trafic de substanțe interzise, manipulare ori alte fapte cu consecințe grave.

„Uneori, în spatele luminii stroboscopului și al glumelor de bar se ascund riscuri reale. Petrecerile pot deveni teren fertil pentru manipulare, consum, trafic de substanțe interzise sau alte fapte care par „nimicuri” pe moment, dar pot avea consecințe majore”, arată Poliția Județeană Suceava.

Pentru a te bucura de petreceri în siguranță, Poliția recomandă:

Verifică organizatorii și locația evenimentului.

Refuză băuturi „gratuite” de la persoane necunoscute – acestea pot conține substanțe periculoase, precum GHB, care afectează gândirea și autocontrolul.

Nu consuma alcool dacă ești minor; ofertele „gratuite” pot fi capcane.

Mergi cu prietenii și nu te izola – stabiliți regula „nimeni nu rămâne singur”.

Evită conflictele și „glumele” umilitoare; filmarea și postarea unei altercații te pot face complice sau instigator.

Nu accepta băuturi de la oricine și fii atent la ce se întâmplă în jur.

Nu urca în mașini cu persoane necunoscute și evită să anunți live locația ta.

În caz de pericol, apelează un adult, un paznic sau sună la 112.

Poliția subliniază că distracția trebuie să fie sigură, iar conștientizarea riscurilor și respectarea acestor sfaturi pot preveni incidente neplăcute. „Te distrezi, dar rămâi vigilent!” – este mesajul transmis tinerilor.