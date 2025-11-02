Accident rutier la Vicovu de Sus: Un autocar s-a ciocnit cu un autoturism; un rănit transportat la spital



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incident rutier s-a produs duminică după amiaza pe raza orașului Vicovu de Sus.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, o coliziune violentă între un autocar și un autoturism s-a produs pe raza localității.

La fața locului au ajuns pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava, cu o autospecială echipată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

În urma coliziunii, conducătorul autoturismului implicat, conștient și cooperant, a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal Rădăuți pentru investigații medicale suplimentare și monitorizare.