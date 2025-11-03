Percheziții de amploare și în județul Suceava în cadrul operațiunii JUPITER pentru combaterea criminalității economico-financiare și a faptelor de natură judiciară



Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, desfășoară, luni, operațiunea JUPITER, o acțiune de amploare la nivel național pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare, a celor legate de regimul armelor și a faptelor de natură judiciară.

În cadrul acestei operațiuni, polițiștii, sub supravegherea procurorilor, efectuează 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe, vizând tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale și protejarea comunității.

Acțiunile vizează infracțiuni precum contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

Scopul perchezițiilor este documentarea activității infracționale, recuperarea prejudiciilor și confiscarea bunurilor obținute ilegal sau deținute fără drept.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri pentru dispunerea măsurilor legale în fiecare caz.

Operațiunea se înscrie în strategia Poliției Române de combatere a infracționalității de orice natură. Pe parcursul zilei, autoritățile vor comunica informații suplimentare, în funcție de evoluția anchetelor.