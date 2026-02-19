Fălticeni: Bărbat arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a condus fără permis și băut cu o alcoolemie de peste 2‰



Judecătoria Fălticeni a admis, joi, 19 februarie 2026, propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni și a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile a unui bărbat de 46 de ani, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului.

Potrivit referatului cu propunere de arestare preventivă, incidentul a avut loc luni, 16 februarie 2026, în jurul orei 11:50, pe raza localității Spătărești când un echipaj de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Vadu Moldovei a oprit pentru control un autoturism marca BMW.

Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că șoferul – un bărbat de 46 de ani – nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge. Buletinul de analiză toxicologică emis de Serviciul Județean de Medicină Legală Suceava a confirmat o alcoolemie de 2,31 g‰ la prima probă și 2,10 g‰ la a doua probă.

Față de inculpat s-a dispus inițial măsura reținerii pentru 24 de ore de către polițiștii din Secția 1 Poliție Rurală Vadu Moldovei. Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a propus arestarea preventivă, propunere admisă de instanță.

Infracțiunile reținute în sarcina bărbatului sunt conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.