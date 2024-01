Marian Andronache, în plenul CJ Suceava: Femeia de serviciu din CJ câștigă mai bine decât mulți angajați cu studii superioare din DGASPC Suceava. Flutur: Sper în Legea salarizării unice are să clarifice niște lucruri

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean Suceava a aprobat, joi, creșterea cu 5 la sută a salariilor personalului din aparatul Consiliului Județean Suceava și instituțiilor subordonate.

În cadrul discuțiilor, consilierul județean sucevean Marian Andronache, lider al PMP Suceava, a atenționat că există multe inechități în modul de salarizare între personalul din aparatul Consiliului Județean Suceava și instituțiile din subordine, arătând că femeia de serviciu din CJ Suceava câștigă mai bine decât mulți dintre angajații DGASPC Suceava.

„Văd multe inechități despre care zic că trebuie corectate. Mă refer la îngrijitor în cadrul Consiliului Județean, probabil e vorba de femeia de serviciu, care are un salariu de 4.216 lei. Dacă ne uităm în grila DGASPC vedem foarte multe posturi de funcționari publici, de la consilier juridic, la asistent, referent de specialitate, referent superior principal, plus personalul contractual cu salariul mult sub salariul îngrijitorului din Consiliul Județean. Mai mult, tot personalul care nu are funcție de conducere din DGASPC Suceava are salarizarea mai mică decât șoferul din cadrul aparatului Consiliului Județean Suceava care are salariul de 6006 lei”, a spus Andronache.

El a cerut ca într-o viitoare discuție la grila de salarizare ar trebui să se țină cont de lucrurile astea pentru că nu prea e corect ca un angajat cu studii superioare și cu grad mare să aibă salariul cât un șofer sau o femeie de serviciu.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a arătat că proiectul de hotărâre supus dezbaterii se referă la punerea de acord a nivelului de salarizare pentru angajații CJ Suceava care sunt în grilă cu cei care nu sunt în grilă și a amintit că au fost multe discuții pe tema prezentată de consilierul județean Marian Andronache.

„Vom vedea în perioada următoare. Eu sper în Legea salarizării unice care este un angajament pentru PNRR să clarifice niște lucruri pentru toate categoriile pentru că pot fi interpretate foarte multe”, a spus Flutur.

În referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, Gheorghe Flutur arată că luând în considerare creșterea inflației și majorarea prețurilor din ultima perioadă pentru toate categoriile de bunuri și servicii și având în vedere că, administrația publică la nivelul județului reprezintă o prioritate strategică, iar funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Județean Suceava și din cadrul instituțiilor/serviciilor publice subordonate au atribuția de asigura servicii publice de calitate pentru toate domeniile în care își desfășoară activitatea, a considerat oportună o consultare cu organizațiile sindicale reprezentative, sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în vederea majorării salariilor de bază, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Astfel, în data de 12.01.2024, la nivelul Consiliului Județean Suceava au avut loc consultări privind majorarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Județean Suceava și din cadrul instituțiilor/serviciilor publice subordonate, iar ca urmare, pentru aplicarea principiilor legale privind sistemul de salarizare prevăzute de Legea-cadru a salarizării, propun să se asigure o majorare de aproximativ 5% a salariilor de bază, începând cu drepturile salariale ale lunii ianuarie 2024, pentru a nu crea discriminare față de celelalte categorii de personal plătite din fonduri publice, care beneficiază de creșterea de 5% cu 1 ianuarie 2024 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.