Flutur atenționează asupra cârdășiei dintre PSD și AUR și a pericolului partidului-stat: Aceste lucruri se pregătesc și le-ați văzut de aseară, că se pregătesc pentru prezidențiale

Președintele organizației județene PNL Suceava, Gheorghe Flutur, le-a transmis, duminică, liberalilor din organizația municipală Suceava că în această perioadă trebuie să intensifice lupta pentru echilibru, pentru normalitate pentru că deja a văzut la PSD apucăturile unui partid-stat.

„Nici nu au venit bine la putere și zilnic primarii noștri sunt asaltați: las-o mai moale, dă mai multe voturi la PSD. Nu e în regulă! Fiți atenți, discutați cu lumea, stați de vorbă, spuneți adevărul pentru normalitate.Eu în viața mea politică am plătit pentru adevăr. Eu și familia mea. De la Armagedoanele lui Rodica Stănoiu din vremea lui Văcăroiu care îi spunea că este unul Flutur la Suceava, mai fă-i patru dosare să tacă până la Simion, prietenul lor, care a venit să zgâlțâie de porțile vecinilor că nu știu ce am făcut”, a spus Flutur.

El a atras atenția și asupra unei „cârdășii” între AUR și PSD.

„Cârdășia de la Suceava dintre PSD și AUR se pregătesc să o cloneze la alegerile prezidențiale la București. Uitați-vă că ce au făcut ei la Suceava că n-a avut AUR candidat la județ și au susținut PSD se pregătește la prezidențiale. Aceste lucruri avem timp să le vorbim cu oamenii de pe acum. Să știe care este adevărul și care sunt consecințele. Nu putem să mimăm. Trebuie să spunem adevărul. Dacă tu afișezi că ești un partid pro-european, dar acasă îți susții niște puiuți cărora le e dor de Putin și Moscova trebuie să știm cu adevărat cine ești. Nu aflăm, trebuie să le dăm noi masca de pe figură jos. Asta s-a întâmplat la Suceava. Când am avut curajul să ieșim în piață pentru normalitate împotriva extremiștilor asta arătam: cârdășia. Cine a cărat cu microbuzele școlare oameni la mitingul împotriva lui Flutur și PNL la Suceava? Nu ei? Știți bine aceste lucruri. Aceste lucruri se pregătesc și le-ați văzut de aseară, că se pregătesc pentru prezidențiale. Nu e normal așa ceva. Sunt convins că și noi și cei care nu fac politică, dar și presa, vom lupta pentru normalitate. Să te ferească Dumnezeu de apucăturile unui partid-stat. Spun asta pentru că am văzut ce se întâmplă cu deconcentratele ce se anunță în teritoriu că faci, că schimbi, că dregi, lucru pe care liberalii nu l-au gândit niciodată. Noi am fost și suntem un partid de oameni normali care am lăsat democrația să funcționeze”, a declarat liderul liberal.

Gheorghe Flutur a amintit de perioada guvernării Adrian Năstase când oamenilor le era frică să vorbească pentru că erau amenințați cu controale.

El a recunoscut că a făcut compromisuri și a acceptat alianța la guvernare cu PSD de frica situației de la graniță, dar cei din PSD nu au înțeles.

„În fiecare zi m-au tocat și ne-au tocat. Ce a fost bun a fost în curtea lor, ce a fost rău a fost a liberalilor. Asta nu înseamnă parteneriat. De ce mă îmbrățișezi Marcel Ciolacu? De ce ți-e dor de liberali? Ca să-ți bați joc de ei? Ca să apari tu popularul de la clasa a doua și noi de la business class? Că ei asta spun că noi consumăm, venim cu impozite și ei apără totul”, a spus Flutur care a atras atenția că doar datorită PNL care a menținut cota unică ce a generat creșterea PIB-ului are acum guvernul bani.