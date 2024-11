Candidații PSD Suceava, mesaj electoral la Boroaia: Administrația Gheorghe Șoldan are nevoie de cât mai mult sprijin la București pentru a dezvolta Suceava și fiecare localitate din județ.

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Candidații PSD Suceava pentru Senat și Camera Deputaților au fost, marți dimineața, alături de primarul comunei Boroaia, Vasile Berariu, în piața locală, discutând cu oamenii despre așteptările lor de la viitorii parlamentari și de la viitorul președinte al României, dar și despre măsurile pe care PSD le are în Programul de guvernare 2025-2028.

„Toți cei cu care am stat de vorbă vor ca puterea de cumpărare să crească, vor să aibă un sistem de sănătate accesibil, locuri de muncă mai bine plătite, drumuri bune, școli moderne și condiții adecvate pentru copiii lor, dar și mai multe oportunități pentru tineri, pentru ca aceștia să nu mai fie nevoiți să plece în străinătate. Și mai vor să vadă o clasă politică pusă pe treabă, nu pe certuri de dimineață până seara”, arată PSD Suceava.

Candidații PSD Suceava și-au exprimat satisfacția că mulți dintre cei pe care i-au întâlnit spun că văd schimbările în bine din ultimii trei ani, de când PSD, cu președintele Marcel Ciolacu, a intrat la guvernare.

„Le-am spus că și noi, la rândul nostru, avem aceleași dorințe și vom continua să luptăm pentru bunăstarea județului Suceava, alături de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, pentru a aduce la îndeplinire marile proiecte de dezvoltare. Nu mai avem nevoie de lideri care se joacă de-a guvernarea, care azi sunt, mâine nu sunt, pentru că nu vom ajunge nicăieri. Nu mai avem nevoie de politicieni care să încerce să blocheze proiectele bune, doar pentru că sunt ale PSD. Nu mai avem nevoie de președinți de țară care să-i dezbine pe români și apoi să-i dezamăgească pe toți, așa cum am avut în ultimii 20 de ani. România are nevoie de stabilitate politică în următorii ani și de o echipă care să-și ducă la bun sfârșit programul de guvernare. Iar administrația Gheorghe Șoldan are nevoie de cât mai mult sprijin la București pentru a dezvolta Suceava și fiecare localitate din județ. De asta le cerem oamenilor să meargă pe mâna echipei social-democrate! Susțineți PSD! Calea Sigură pentru Suceava, pentru România!”, a transmis PSD Suceava.

CMF11240017