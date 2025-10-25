Concursul Național de Proiecte de Voluntariat SNAC 2025, organizat la Sucevița, și-a desemnat câștigătorii



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 23-25 octombrie 2025, Sucevița a găzduit etapa națională a Concursului Național de Proiecte de Voluntariat din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC), inclus în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Naționale al MEC/2025.

Evenimentul, organizat de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Suceava, sub coordonarea inspectorului școlar prof. Tatiana Vîntur, în parteneriat cu Colegiul Tehnic Rădăuți (coordonator SNAC prof. dr. Aurica Lăcrămioara Daneliuc), a reunit proiecte de voluntariat din 24 de județe, sub genericul „Hrăniți speranța cu fapte bune!”.

Concursul a promovat implicarea elevilor și profesorilor voluntari în comunitate, punând accent pe generozitate, altruism, spirit civic și solidaritate.

Comisia de evaluare, coordonată de conf. univ. dr. Vasile Timiș (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca), a fost formată din prof. Ionița Timiș (Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca), prof. Beatrice Liliana Filipiuc și prof. Ciprian Manolache (ISJ Suceava) și prof. Justinian-Remus Cojocar (președinte ATOS).

Câștigătorii concursului:

Premiul I: Proiectul „Candele aprinse în palma timpului” (Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți, coord. prof. dr. Aurica Daneliuc, eleva Teodora Daneliuc) și „Dejul oferă alinare copiilor bolnavi de cancer” (Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej, coord. prof. Emilia Mureșan, eleva Antonia Mocodean).

Premiul II: Proiectul „Bunătate în comunitate” (Școala Gimnazială „Corneliu Micloși” Covăsânț, Arad, coord. prof. Ștefan Simona Gabriela, eleva Tudor Luiza Ștefania).

Premiul III: Proiectul „Cutia cu bine – Voluntariatul” (Școala Gimnazială Nănești/CSEI Măicănești, coord. prof. Ciobanu Gina, eleva Popoiu Ana-Maria).

Mențiuni: Proiectele „Liceeni pentru comunitate” (Colegiul Național „N. Iorga” Brăila), „Și ei sunt copii” (Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galați), „Pentru un zâmbet de copil” (Școala Gimnazială Specială Pașcani/Colegiul Național „M. Sadoveanu” Pașcani) și „Heart Words” (Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare).

Evenimentul a evidențiat importanța voluntariatului în dezvoltarea comunităților și a spiritului civic în rândul tinerilor.