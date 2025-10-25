Pregătite la Suceava, echipele României au obținut 7 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2025



România a obținut un palmares impresionant la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori (IOAA Jr) 2025, organizată în perioada 18-25 octombrie 2025, la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț.

Cu un total de șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz, elevii români au demonstrat excelență pe scena internațională, în competiția care a reunit 20 de țări.

Selecția loturilor, organizată la Suceava

Pregătirea loturilor României a avut loc la Suceava, sub coordonarea Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Societății Științifice CYGNUS și Liceului cu Program Sportiv Suceava. Coordonarea organizatorică a fost asigurată de prof. Naghi Elisabeta Ana, din partea Ministerului Educației, iar cea științifică de prof. Petru Crăciun (ISJ Suceava) și prof. Cristian Pîrghie (Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava).

Câștigătorii României:

Medalii de aur: Kelemen Alexandru (Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara) – Locul I Absolut, premiile „Best Blind Map” și „Best Theory”; Butnaru Matei (Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani); Amariei Robert Cristian (Liceul Teoretic „Sf. Nicolae” Gheorgheni, Harghita) – premiul „Best Observational”; Toncu Vlad (Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” București); Tesileanu Mihai (Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Pitești); Dragomir Tudor Ioan (Colegiul Național „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte); Voicu-Olteanu Albert Alexandru (Colegiul Național „I.C. Brătianu” Pitești).

Medalii de argint: Brindescu Șerban Mihai (Școala Gimnazială nr. 16 Timișoara); Litcanu Daria Tiana (Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași).

Medalie de bronz: Băieșu Sebastian Mihai (Școala Gimnazială „Excelsis”/Centrul Județean de Excelență Ploiești).



România a participat cu două echipe, formate din câte cinci elevi fiecare, ce au fost coordonate de drd. George Prodan (Institutul de Astrofizică, Insulele Canare) și Anca Cătălina Marian (Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj).

Competiția a inclus trei probe: teoretică, practică (observații cu telescopul) și „Sky Map” (harta mută).

Ministerul Educației și Cercetării a sprijinit participarea loturilor prin acoperirea taxelor, costurilor de deplasare și diurnei, precum și prin organizarea etapelor premergătoare competiției și a transmis felicitări elevilor, profesorilor și părinților pentru rezultatele remarcabile și mulțumiri organizatorilor pentru eforturile depuse.