Bărbat rănit la Horodnic de Jos după ce mașina sa a fost acroșată de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată

Un autoturism a fost acroșat de un tren, sâmbătă dimineața în jurul orei 8:00, la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Horodnic de Jos.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit prompt pompierii militari din Rădăuți, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

Conducătorul auto, un bărbat, era conștient și cooperant, nefiind încarcerat.

Echipajul SMURD i-a acordat primul ajutor la locul accidentului, iar ulterior, victima a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.