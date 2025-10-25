USV, partener principal în organizarea colocviului internațional de la Paris dedicat tinerilor în exil



La Maison des Réfugiés din Paris, s-a desfășurat în data de 17 octombrie colocviul internațional „Provocări și inovații în sprijinul tinerilor aflați în exil pe teritoriul Europei”, organizat în cadrul proiectului Erasmus+ RENT.

Evenimentul a fost realizat de Erasmus Expertise (Franța), în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), reunind specialiști din Franța, România, Camerun, Canada și Ucraina.

Deschiderea colocviului a fost marcată de intervențiile lui Jacqueline Bergeron, președinte Erasmus Expertise, și lector univ. dr. Marin Gherman, coordonator de proiect din partea USV, alături de reprezentanți ai Maison des Réfugiés.

Prorectorul USV, conf. univ. dr. Aurelian Rotaru, a transmis un mesaj online, subliniind rolul universității sucevene în sprijinirea refugiaților ucraineni și angajamentul față de obiectivele proiectului RENT.

Din partea USV au participat lector univ. dr. Gina Puică, lector univ. dr. Sergiu Raiu și drd. Vasile Gafiuc, președinte al Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina.

Dezbaterile s-au axat pe trei teme principale: politici europene și guvernanța exilului, formarea pedagogică a tinerilor și mentorilor, și rolul scriiturii ca instrument terapeutic pentru refugiați.

Au fost prezentate mecanisme de integrare socio-economică, provocări în lucrul cu tinerii exilați și soluții inovatoare, precum o platformă digitală de formare dezvoltată în cadrul proiectului RENT.

Un moment special a fost intermezzo-ul artistic susținut de o participantă aflată în exil, completat de mărturii ale tinerilor refugiați.

În sinteza finală, Jacqueline Bergeron și Marin Gherman au evidențiat progresele proiectului RENT, în special crearea unei platforme online de învățare în română, franceză și engleză, destinată formatorilor care lucrează cu tineri în exil.

Platforma, testată în România și Franța, include module bazate pe rapoarte de analiză a nevoilor și un cadru de competențe pentru profesioniști și voluntari.

Proiectul Erasmus+ RENT, derulat în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, își propune să dezvolte resurse educaționale și instrumente digitale pentru sprijinirea tinerilor exilați, consolidând competențele celor care lucrează cu aceștia.