Accident cu doi morți la ieșirea din Drăgușeni spre Cristești



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier grav a avut loc vineri după amiaza, la ieșirea din localitatea Drăgușeni spre Cristești, în care au fost implicate un autotren și un autoturism.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în urma coliziunii, două persoane din autoturism au rămas încarcerate și, din păcate, au suferit leziuni incompatibile cu viața.

La fața locului au intervenit rapid pompierii militari din Suceava, cu două autospeciale dotate cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. De asemenea, ISU Iași a mobilizat două autospeciale cu echipamente de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Echipajele de intervenție au extras cele două victime încarcerate, însă cadrele medicale au constatat decesul acestora.

Șoferul autotrenului, conștient și cooperant, a fost evaluat medical la locul accidentului, dar a refuzat transportul la spital.

Traficul rutier este întrerupt pe ambele sensuri, fiind deviat pe ruta DN 15B – DN 15C – DN2 – Fălticeni. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 17:00.