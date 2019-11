Ce spun statisticile despre domeniile ce au prezentat insolvente in judetul Suceava

In momentul in care te hotarasti sa demarezi o afacere, trebuie sa tii cont de foarte multi factori de risc, pentru a nu ajunge in pragul insolventei. Nu este suficient sa cunosti doar domeniul de activitate si potentialii parteneri, ci este esential sa iei in calcul si eventualele probleme care ar putea aparea de-a lungul timpului.

In plus, este foarte important sa te informezi din timp cu privire la rata de esec inregistrata in randul intreprinderilor din domeniul vizat, pentru a avea asteptari realiste. Astfel, descopera toate firmele din Suceava sau din oricare alt oras, pentru a cunoaste sansele de izbanda, in functie de tipul de activitate pe care doresti sa-l desfasori. Asa poti face o analiza si poti lua decizia mai calculat.

Iata numarul insolventelor inregistrate in judetul Suceava in anul 2018

In anul 2018, numeroase firme au deschis procedura insolventei din cauza incapacitatii de plata a datoriilor acumulate in timp. Printre acestea se numara atat firmele de distributie, cat si cele de fabricare a produselor textile.

Prin urmare, domeniile in care insolventa si-a facut aparitia sunt variate, fapt pentru care trebuie sa iei in considerare toate masurile de precautie, indiferent de activitatea firmei.

Astfel:

· Firmele cu comert cu ridicata si distributie au inregistrat un numar de 9 companii insolvente, fiind in fruntea clasamentului realizat pe anul 2018. Comertul cu ridicata reprezinta activitatea in care un comerciant cumpara o cantitate mare de produse pentru a le vinde utilizatorilor cu un pret diferit, cu scopul de a obtine profit. In acest domeniu de activitate este necesara o strategie de marketing puternica si un plan de distributie bine definit. In lipsa acestora, insolventa nu intarzie sa apara;

· Pe urmatorul loc se afla firmele de constructii, cu un numar de 6 intreprinderi insolvente. Din aceasta categorie fac parte atat constructiile civile, cele care se ocupa de ridicarea cladirilor, cat si cele aferente drumurilor si podurilor;

· Pe locul 3, cu 5 firme insolvente, se afla comertul cu amanuntul si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor. Comertul cu amanuntul se ocupa de distribuirea marfurilor in cantitati mici, cu scopul de a aproviziona consumatorii;

· Cu 4 insolvente inregistrate in anul 2018, se afla atat hotelurile si restaurantele, cat si transporturile. In aceste domenii de activitate, riscurile pot fi multiple, motiv pentru care este necesara o atentie sporita si o strategie bine pusa la punct;

· Urmeaza agricultura si fabricarea substantelor si produselor chimice cu cate 3 firme insolvente fiecare. Afacerile in domeniul agriculturii pot fi profitabile, daca productia este mare si de calitate, sau pot fi adevarate esecuri, daca intervin daunatorii sau vremea instabila;

· Firmele care se ocupa de fabricarea produselor textile, a articolelor de imbracaminte si incaltaminte au inregistrat doar 2 insolvente pe tot parcursul anului.

· Pe ultimul loc, cu doar o insolventa fiecare, se afla: industria alimentara si a bauturilor, industria metalurgica, intermedieri financiare si productia si furnizarea de energie electrica si termica, apa si gaze.

Prin urmare, in momentul in care iti doresti sa devii antreprenor, este recomandat sa tii cont de aceste statistici pentru a fi la curent cu domeniile in care exista mai multe sanse de succes, decat de esec.(S.C.)

Sursa foto: Unsplash.com