Suceava, află cum să obții cafea mai bună acasă, cu espressor Quick Mill – POP UP! de la Edream

Orașu-i plin de cafenele care se înmulțesc de la an la an și pe bună dreptate. Cafeaua de specialitate e extrem de gustoasă, însă e scumpă. Dacă tragem linie la final de an, vei realiza repede cât de costisitor este să îți iei în fiecare zi câte un latte.

Cât costă un espressor vs. cât cheltui an, pe cafea

Facem un exercițiu de mate: dacă un latte la cafenea în 2025 e în jur de 15 lei și cumperi câte 5 pe săptămână în drum spre lucru, vei cheltui 3900 lei pe an. Hai să luăm și suma pe 5 ani – ajungem la 19.500 lei. Concluzie: nu mai bine investești într-un espressor Quick Mill Pop Up, deși inițial costă o idee mai mult decât dai pe cafea timp de un an?

De ce am ales să luăm în calcul și perioada de 5 ani?

Deoarece, în gospodăriile obișnuite, prosumerii fac update la aparatură undeva în jur de 5-7 ani (sau chiar 3-5 ani, dacă aparatul este folosit des de mai mulți membrii ai familiei). Apar noi modele de espressoare, tehnologia avansează, vor să mai schimbe peisajul setup-ului, etcetera, etcetera.

Ai nevoie de râșniță dacă alegi Quick Mill – POP UP!

Quick Mill – POP UP! face echipă bună cu Eureka Mignon Zero 65 All Purpose. Este o râșniță high end, care e potrivită atât pentru cei care-s mai experimentați, cât și începătorii.

La Edream, magazin online specializat pe tot ce-nseamnă cafea, găsești pachete home barista care includ un espressor semiprofesional, o râșniță și câteva accesorii utile, gândite special pentru combo-ul respectiv. Astfel, orice entuziast va putea să obțină cafea ca la cafenea și să economisează pe termen lung.

Faptul că ai un espressor performant nu e suficient dacă nu ai o râșniță stabilă. Cafeaua nu iese corect dacă granulația nu e uniformă, iar espressorul scoate în evidență imediat orice diferență în măcinătură.

Cu o râșniță bună, controlezi extracția și obții rezultate constante. În plus, e mai ușor să înveți procesul dacă aparatura te ajută, nu te sabotează. În timp, devii mai priceput, ajustezi gustul, înțelegi cum influențează variabilele aroma finală și înveți să reproduci un shot exact cum îți place, fără surprize.

De ce Quick Mill – POP UP?

Garantează consistență și calitate în fiecare ceașcă datorită sistemului PID.

Odată ce pătrunzi mai adânc în lumea cafelei, vei putea să: Ajustezi presiunea și să faci profilarea espresso-ului. Să ajustezi gustul prin preinfuzie și timp de extracție.

Stabilitește temperatura rapid, oferind totodată stabilitate.

Espressorul e mai puțin zgomotos și consumă mai puțin decât alte modele.

Include funcții utile precum: Preinfuzie Mod Eco/Stand-by Cronometru shot espresso Rezervor de apă relativ mare Baghetă de abur excelentă.

Design solid din inox, robust, dar compact, perfect pentru bucătării mici.

Raport preț-calitate excelent.

Cum ajungi să investești în espressoare dacă ești fan cafea

Într-o dimineață, după încă un shot care iese acru sau amar, apare întrebarea care nu-ți dă pace: „chiar nu pot face acasă cafeaua pe care o beau în oraș?” Și așa începe procesul.

Descoperi ce înseamnă stabilitate termică, afli că o temperatură constantă schimbă tot, vezi cum un aparat construit solid oferă controlul complet necesar. Espressorul devine un fel de partener care răspunde exact la ce îi ceri. Pe măsură ce înțelegi extracția, vezi cum shot-urile se aliniază, cum crema prinde culoare, cum aroma devine previzibilă. În plus, nici nu te mai grăbești să stai la coadă dimineața pentru doza de cofeină.

Vezi acum ofertele Edream și investește acum ca să economisești pe mai târziu.

