Dumitru Chisăliță (AEI): Statul creează o criză artificială pe piața gazelor – liberalizarea va aduce prețuri mari, iar principalul beneficiar va fi chiar statul

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, avertizează într-o analiză publicată recent că lipsa de pregătire și incertitudinea menținută de autorități în jurul liberalizării pieței de gaze la 1 aprilie 2026 vor genera o criză artificială, cu prețuri umflate pe piața engros și la consumatori.

Potrivit expertului, aceasta este a patra liberalizare în ultimii cinci ani, dar statul repetă aceeași greșeală: nu pregătește terenul și lasă impresia că ar putea amâna procesul. „Această greșeală duce la o criză artificială a gazelor care va determina creșterea prețului pe piața engros și la consumatori la momentul liberalizării, care va aduce gaze scumpe în depozitele de înmagazinare (care la rândul lor vor menține prețuri mari la gaze în iarna 2026/2027)”, explică Chisăliță.

Principalul beneficiar? Chiar statul, care va încasa mai mulți bani din prețuri mari, având și cadrul perfect pentru a da vina pe altcineva – liberalizarea însăși. Analiza subliniază că piața angro traversează o perioadă atipică: lipsă de oferte, volatilitate scăzută artificială, producătorii preferând să nu vândă până la confirmarea liberalizării. Furnizorii se confruntă cu lipsă de lichiditate, ceea ce va forța achiziții scumpe de ultim moment.

„Nu liberalizarea va scumpi gazul. Statul o va face – prin lipsa pregătirii, lipsa coerenței și lipsa direcției”, acuză președintele AEI. El propune soluții urgente: crearea lichidității pe burse, predictibilitate pe termen mediu, separarea ajutoarelor sociale de mecanismele comerciale și sancțiuni dure pentru abuzuri (inclusiv interzicerea activității firmelor și persoanelor implicate).

Chisăliță concluzionează că piața de gaze are nevoie de încredere, transparență și reguli stabile, altfel România riscă să rămână captivă într-un cerc vicios fabricat administrativ.